Olimpia se olvida de José Mario Pinto y le propinan un duro golpe con la decisión que nadie esperaba: “No hay conexión”

Olimpia siempre está en el ojo del huracán por X o Y razón. Esta vez es por un futbolista que nació en su cantera y de quien se ha hablado mucho últimamente: José Mario Pinto.
El futbolista de 28 años se ha negado a renovar su contrato con el club y está a tan solo dos meses de salir gratis. Pedro Troglio siempre lo ha querido en Banfield y ahora parece que se presenta una buena oportunidad.
Pinto no ha renovado con Olimpia y el club ha tomado una firme decisión, confirmada por el periodista del programa Sin Anestesia, Marco Banegas.
“Se confirma que el futbolista ha rechazado la última oferta que se le hizo por parte de Olimpia. Recordemos que su contrato finaliza en junio y, salvo un giro radical, se irá gratis. No hay posibilidad de que siga, y a día de hoy, Pinto dejará de ser jugador de Olimpia, buscando una nueva aventura fuera del país”, comenzó a contar la noche del miércoles.
Olimpia golpea a José Mario Pinto
La información indica que Olimpia no hará más ofertas a Pinto. La última tenía una mejora salarial, pero fue rechazada por el jugador, quien está resentido con el club.
“Esta es la última oferta que Olimpia le hará; no piensan volver a sentarse con la gente que maneja al jugador y, por lo que me cuentan, la relación está rota entre Pinto, que piensa que Olimpia detuvo la oportunidad de ir a Banfield. Desde ese entonces, todo vino en picada y no hay conexión. Incluso, José Mario no asiste a los eventos de patrocinadores del club. La última propuesta de Olimpia fue mejor que lo que gana actualmente, pero Pinto dijo que no”, comentó Banegas.
La molestia de Pinto, según lo que se cuenta, se debe a que no lo dejaron salir a Banfield en enero pasado. El futbolista cree que fue Olimpia quien puso los obstáculos para su salida.
Lo concreto es que la relación Olimpia-Pinto está rota y, salvo un giro radical, el jugador está fuera del club. Eso no significa que Eduardo Espinel lo borre del plantel.
Resumen
- José Mario Pinto rechazó la última propuesta de renovación que le ofreció Olimpia.
- El club no hará más ofertas y entiende que el jugador quiere irse. La relación está completamente rota.
- Pinto se sintió traicionado por Olimpia al no permitirle salir a Banfield, bajo la dirección de Pedro Troglio.