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Qué necesita Herediano ante Saprissa para ser campeón del Clausura 2026

EL equipo de José Giacone quiere levantar la 32 pero para eso deberá no sólo ganarle a Saprissa...

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Herediano quiere consagrarse sin jugar la Gran Final.
© HeredianoHerediano quiere consagrarse sin jugar la Gran Final.

Herediano llega a la final de vuelta contra Saprissa con una obligación clara: debe remontar el 2-1 sufrido en La Cueva. Pero el premio puede ser enorme, porque el Team no solo busca ganar la serie, sino también consagrarse campeón del Torneo Clausura 2026.

La razón es reglamentaria. El equipo de José Giacone fue el mejor en la tabla general y, si también gana la Fase Final, se proclamará campeón automáticamente. Pero claro, no será sencillo…

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Con la derrota 2-1 que se llevó del Ricardo Saprissa, Herediano tiene dos caminos para ser campeón este sábado:

  1. Ganar por dos o más goles: en ese caso superará a Saprissa en el marcador global y levantará el título en el Carlos Alvarado.
  2. Ganar por un gol y luego imponerse en el alargue o en los penales: como no hay gol de visitante, una victoria florense por la mínima mandará la serie a tiempo extra. Si la igualdad continúa, el campeón se definirá desde el punto penal.
    Lo que no le sirve a Herediano es empatar o perder: cualquiera de esos resultados le dará la Fase Final a Saprissa y obligará a jugar una Gran Final por el título del Clausura 2026.
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Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Saprissa

La final de vuelta entre Herediano y Saprissa podrá verse en vivo este sábado 16 de mayo por las pantallas de FUTV. El pitazo inicial será a las 8:00 pm de Costa Rica.

En caso de haber Gran Final, sería el miércoles 20 y el domingo 24 de mato, primero en La Cueva y luego en el Carlos Alvarado.

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