Giro inesperado con José Mario Pinto en Honduras: la noticia que cambia todo para Pedro Troglio y deja a Olimpia en vilo

El futuro de José Mario Pinto en Olimpia ha dado un giro inesperado tras la última decisión tomada por el extremo de 28 años.

Pinto, quien aún no ha renovado su contrato, que vence en junio de 2026, ha tomado una firme determinación frente a una oferta que le hizo el Viejo León.

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En ese sentido, el comunicador Marco Banegas, del programa Sin Anestesia, adelantó que el futbolista rechazó la propuesta y que saldrá del club al finalizar la temporada.

José Mario Pinto se olvida de Olimpia

“José Mario Pinto rechazó la última oferta de renovación que le hizo Olimpia. Salvo giro de guion, se irá del Albo a final de temporada como agente libre”, informó Banegas.

Pedro Troglio, desde Argentina, ha mostrado interés en quedarse con el extremo. Ya intentó ficharlo cuando estaba en Banfield, pero no hubo un acuerdo.

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En una reciente entrevista con Fútbol Centroamérica, Troglio aseguró que en el próximo mercado también intentará ficharlo, lo que podría beneficiar a Banfield, ya que Pinto llegaría gratis.

José Mario fue parte de la época dorada de Troglio en Honduras, participando en los ocho títulos ganados de la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana de 2022, ganada ante Alajuelense.

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Resumen

José Mario Pinto ha rechazado la oferta de renovación de Olimpia.

ha rechazado la oferta de renovación de Olimpia. A menos que ocurra un giro inesperado, Pinto saldrá del club al finalizar el presente Clausura 2026.

Pedro Troglio, quien siempre ha querido a Pinto, tiene la oportunidad de ficharlo gratis para Banfield.