La contundente advertencia que Pedro Troglio envía a Olimpia por José Mario Pinto: “Volveremos”

José Mario Pinto tiene todo para convertirse en el próximo legionario hondureño una vez finalice el Clausura 2026 de la Liga Nacional. El extremo de Olimpia tiene contrato con el club hasta junio de este año y desde ese momento será agente libre si no extiende su vínculo.

Desde Argentina, Pedro Troglio apunta a José Mario Pinto para reforzar a Banfield, club que ya intentó ficharlo, pero la oferta no terminó de convencer al cuadro Merengue.

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En conversación con Fútbol Centroamérica, el DT nacido en Luján reconoció que, si José Mario Pinto no renueva con Olimpia, será su primer objetivo de mercado en junio y volverá a contactarlo.

El entrenador también mencionó a Edrick Menjívar y Jorge Álvarez como dos jugadores interesantes, pero para que su llegada a Argentina sea posible, deben ser recibidos por alguien que los conozca futbolísticamente.

En ese mismo contexto, explicó que la exportación de Rodrigo Auzmendi de Motagua a Banfield fue un caso diferente ya que se trata de un jugador nacional de Argentina que no ocupa un puesto de extranjero.

Pedro Troglio va por José Mario Pinto

¿Existió realmente un interés de su parte para llevarse a José Mario a su equipo?

“Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando me enteré que él terminaba su contrato en junio con Olimpia, me imaginé que iba a ser complicado. El jugador tenía que firmar contrato con el club, o el club, para soltarlo, necesitaba pedir mucho dinero. Si el jugador hubiera sido todavía de Olimpia por un par de años, hubiera sido más fácil porque se paga un préstamo, el jugador se muestra y, si anda bien, puede pasar lo que pasó con Rodrigo (Auzmendi). Se hizo un ofrecimiento, pero en ese momento al club no le convenció, y bueno, no se pudo hacer. Pero sí, existió el interés”.

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“Ahora veremos, no sé si él ya arregló contrato con Olimpia. Desconozco cómo está la situación, pero seguramente en junio volveremos a hablar de él o de otros jugadores. Hay jugadores muy interesantes como (Edrick) Menjívar, Jorge (Álvarez)… en fin, hay chicos que están apareciendo hoy en el club. Pero lo importante es que los reciba alguien que los conozca y pueda llevarlos como los conoce”.

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¿Es decir, que no solo José Mario Pinto interesa a Pedro Troglio?

“Sí, claro. Yo siempre lo dije: muchos de los jugadores de Olimpia, y de los jugadores que juegan en la liga de Honduras, pueden jugar perfectamente en el fútbol argentino. De hecho, los que han ido y jugado conmigo, como Daiby Flores, Julián Martínez, o Denil Maldonado de Motagua, han ido y se han quedado, siguen jugando”.

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“A mí me interesa, pero lo que explicaba antes es que, para traer un jugador que haya jugado en la liga de Honduras, es importante que primero establezcas tu lugar en un club. Es muy difícil llegar a un club y traer jugadores de Honduras porque el jugador necesita que el técnico ya sea querido y respetado en el lugar en el que está, que la gente lo reciba bien y lo apoye. En cambio, lo de Rodrigo era diferente, porque él era argentino, y los cupos de extranjeros acá no eran suficientes, pero siempre hay intención de traer jugadores al país”.