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Pedro Troglio sacude a Olimpia y a José Mario Pinto con su última decisión en Argentina

El entrenador argentino admitió que tiene pleno interés en José Mario Pinto y la noticia que llega desde Argentina, cambia por completo su futuro.

José Rodas

Por José Rodas

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Pedro Troglio dejaría de ser el DT de Banfield de cara al próximo torneo. Foto: Banfield / La Tribuna.
Pedro Troglio dejaría de ser el DT de Banfield de cara al próximo torneo. Foto: Banfield / La Tribuna.

Pedro Troglio vuelve a ser noticia desde Argentina y su futuro en el Banfield parece estar en la cuerda floja tras la última derrota ante Lanús; aunque su salida no sería precisamente por razones deportivas.

Desde Argentina, precisan que el DT argentino ya puso condiciones para continuar en el club y de no cumplirse, renunciará a su cargo de cara al próximo torneo, a pesar que, su contrato vence en diciembre de 2026.

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La determinación de Troglio impactaría directamente en el futuro de José Mario Pinto, jugador que el entrenador quiere tener como refuerzo en Banfield, según dijo a Fútbol Centroamérica.

Lo que exige Troglio

Los reportes señalan que el entrenador exigió a Banfield: levantar todas las inhibiciones, que le paguen su salario, tener la plantilla al día y la posibilidad de sumar tres o cuatro refuerzos.

De no concretarse esas condiciones, el nacido en Luján estaría dispuesto a abandonar el club que, de momento, parece incapaz de cumplir con esos pedidos producto de su situación económica.

Aunque es necesario mencionar que el club tampoco pasa por su mejor momento deportivo, ocupan el doceavo lugar de la tabla con 13 puntos, luego de cuatro victorias, un empate y ocho derrotas.

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“Voy a respetar este campeonato y después, si seguimos inhibidos y en esta situación, lo analizaremos”, dijo Troglio en conferencia de prensa, palabras que van en consonancia con la información que llega desde Argentina.

Sondeado en Ecuador

Mientras tanto, desde Ecuador señalan que Pedro Troglio fue sondeado por Emelec para convertirse en el sustituto del español Vicente Sánchez que tiene al club en la penúltima posición de la tabla.

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