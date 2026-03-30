Hernán Medford lo quiso llevar a Saprissa, pero fue baleado en Honduras y su fichaje se cayó: “Me vinieron a buscar”

Hernán Medford está viviendo su segunda etapa como entrenador del Saprissa de Costa Rica y está cumpliendo con las expectativas de la directiva. Los tiene entre los líderes del Clausura 2026 y los metió en la final de la Copa del país tico.

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Lo que Medford no esperaba era una historia que llega desde Honduras y que remonta a su primera etapa, sobre un fichaje que quiso concretar y que no se pudo debido a un atentado a balas.

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El exfutbolista Ronald Maradiaga ha revelado que estuvo cerca de llegar a Costa Rica como fichaje de Saprissa, pero que todo se vino abajo. En aquella época, “El Cuervo”, como lo conocían, era uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Honduras con el Victoria.

El fichaje que se cayó a Hernán Medford en su primera etapa en Saprissa

En 2006, “Cuervo” Maradiaga sufrió un atentado debido a una pelea que tuvo tras una noche de juerga en La Ceiba: “Iba en mi carro Honda Civic, pero ya había tenido un altercado esa misma noche”.

“Fue con un muchacho, nos fuimos a los golpes, luego me paré para comprar baleadas por el parque. Era como a las 5 de la mañana, ya había amanecido, y enfrente se pararon unos encapuchados. Yo no paré el carro, seguí”, comenzó narrando Ronald Maradiaga en el podcast La Dinastía de Jerry Palacios, exjugador de Alajuelense.

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“Seguí manejando, me dije: ‘Aquí los atropello’. Me levanté como a dos, pero me dispararon. Claramente, era un atentado. Una bala me pegó y no me podía parar. Me dispararon por atrás, y la bala entró por mi hombro. La bala no salió, aquí la tengo. El doctor me dijo que era mejor dejarla allí, ya que podía afectar las arterias. También me lastimé el tobillo, y así jugué contra Saprissa, donde fui el mejor”.

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Aquí es donde cuenta que todo esto ocurrió antes del duelo entre el Victoria y Saprissa por la Copa Interclubes de la UNCAF 2006.

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El CD Victoria de Honduras y el Deportivo Saprissa de Costa Rica se enfrentaron en cuartos de final. Victoria ganó 2-0 en la ida en La Ceiba el 5 de octubre, pero Saprissa clasificó tras ganar la serie global, incluyendo una victoria en casa, donde Gabriel Badilla anotó el gol decisivo.

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“Solo faltaban dos semanas para el partido, entonces fui al gimnasio luego de salir del hospital para prepararme. Ese día del partido hubo un aguacero y la herida del pie se encangrinó. Ese día fui el mejor del partido, y ahí fue donde Hernán Medford me quiso llevar a Costa Rica, al Saprissa. Me vinieron a buscar”.

“Cuervo” Maradiaga revela que no lo llevaron a Costa Rica porque inventaron una historia de que era un jugador que trasnochaba, y eligieron a Emil Martínez, jugador de Marathón, pero no para Saprissa, sino para Alajuelense.

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