Se confirmó la gravedad de su lesión: Honduras ya sabe lo que pasará con Getsel Montes para los partidos contra Nicaragua y Costa Rica

La selección de Honduras salió con cuatro puntos en la fecha FIFA de octubre y se acerca cada vez más a la Copa del Mundo 2026. En noviembre enfrentan a Nicaragua y Costa Rica en el cierre que va a definir su pase.

No todo ha sido felicidad para la Bicolor, ya que uno de sus jugadores se reportó lesionado y se ha dado a conocer la gravedad de su lesión.

¿Qué pasa con Getsel Montes de cara a los partidos contra Nicaragua y Costa Rica?

Desde Honduras se ha soltado una información que confirma la gravedad de la lesión de Getsel Ramón Montes, defensor del Herediano que estará un tiempo de baja.

“Hoy se le realizaron exámenes médicos a Getsel Montes para conocer la gravedad de sus lesiones y los resultados dieron que tiene un desgarre de un centímetro en el muslo de su pierna derecha. El tiempo de baja sería de dos semanas.

Montes sentía la incomodidad desde antes de CR”, informa el periodista de diario Diez, Jafeth Moreno.

A muchos les sorprendió que Montes no apareciera ante Alajauelense, pero es que era lógico, salió lesionado en el partido de Honduras frente a Haití.

Un desgrarro de un centímetro en el muslo de la pierna derecha es lo que lo tiene afectado y comenzará un proceso de recuperación.

Ya con la información a detalle, Getsel llegaría a los partidos ante Nicaragua (13 de noviembre) y Costa Rica (18 de noviembre) entre algodones, algo que preocupa a Reinaldo Rueda ya que Denil Maldonado y Julián Martínez no se han recuperado de sus dolencias.

De no estar Getsel, Rueda tendrá que apelar a la dupla de centrales de Motagua, Marcelo Santos, que ya fue titular ante Costa Rica y Haití, y Luis Vega, que viene recuperando su mejor nivel.