Inesperado en Costa Rica: Jafet Soto le da a Honduras la ayuda que buscaba para definir el pase al Mundial 2026

Desde Honduras en cierto momento se creyó que en Costa Rica estaban formulando un plan contra Honduras para buscar ventaja de cara al cierre de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

El 18 de diciembre se miden y uno de los titulares en la Bicolor, Getsel Montes, juega para el Herediano de aquel país.

Mucho se dijo sobre que el Team iba a hacer todo con el objetivo de que el defensor se perdiera el juego ante Costa Rica, esto no sucedió y más bien recibió una inesperada ayuda. Esta vino proveniente de su entrenador Jafet Soto.

¿Qué ayuda dio Jafet Soto a Honduras de cara a jugarse el pase al Mundial 2026?

Herediano tomó una decisión con respecto a Getsel Montes y se confirma que no existe ningún egoismo por parte del cuadro florence sabiendo de que Costa Rica también se juega el pase.

Montes pidió un permiso y confirmó que Soto accedió: “Estoy muy comprometido con la Selección, queremos clasificar al Mundial y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Pedí permiso y Jafet Soto me dijo que no había problema, así que vine desde el sábado para estar listo“.

Sobre la lesión que tuvo y que puso en alarma su presencia: “Tuve un desgarro, ya me recuperé y estoy listo para dar lo mejor en los entrenamientos y en los partidos si me toca jugar”, garantizando que ya se encuentra bien físicamente.

También dejó un mensaje para el partido del 18 de noviembre: “Primero Dios, vamos al Mundial. Estamos trabajando duro y dando el máximo por Honduras. Si le quitamos el boleto a Costa Rica, ni modo, estoy defendiendo mi país”.

Antes de medirse, Honduras va a visitar a Nicaragua y Costa Rica, en la misma condición, va a enfrentar a Haití (13 de noviembre). Recordemos que una victoria de la Bicolor y un empate o derrota de La Sele clasifica a los de Reinaldo Rueda a su cuarta Copa del Mundo. Para que todo se defina en suelo tico ambos deben sacar el mismo resultado (ganar, igualar o perder).

