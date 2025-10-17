Alerta en Honduras: Reinaldo Rueda sufre por la lesión de una figura que puede perderse las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección de Honduras encendió las alarmas tras conocerse la lesión del defensor Getsel Montes, quien quedó fuera de la convocatoria del Herediano para el duelo de este viernes ante Alajuelense, correspondiente al campeonato costarricense. El zaguero catracho no fue tomado en cuenta debido a molestias físicas que sufrió durante la reciente Fecha FIFA, en la que formó parte del combinado nacional.

De acuerdo con los reportes desde Costa Rica, Montes presentó dolencias musculares al reincorporarse a los entrenamientos con su club, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Jafet Soto optó por no arriesgarlo. “Estamos muy pendientes de la evolución de los jugadores que llegaron con alguna molestia de su selección y confiamos en el grupo. Sabemos la importancia del compromiso y lo fundamental es que han entrenado muy fuerte”, declaró el estratega florense, aludiendo a la situación del defensor y de otros futbolistas en observación.

Por el momento, Getsel Montes permanecerá bajo evaluación médica en los próximos días, a la espera de determinar la gravedad de la lesión. En caso de confirmarse un problema mayor, el futbolista podría perderse varios encuentros del torneo local, lo que también afectaría los planes de la Selección Nacional de Honduras, que lo considera una pieza clave en la zona defensiva.

El panorama se complica para el técnico Reinaldo Rueda, quien ya enfrenta las bajas de Denil Maldonado y Julián Martínez, ambos fuera por lesión. Si Montes no logra recuperarse a tiempo, el estratega cafetero tendría que recurrir a alternativas de emergencia en la zaga central, justo cuando el equipo necesita estabilidad en defensa para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Honduras es optimista con Getsel Montes

El cuerpo técnico del Herediano mantiene la esperanza de que la dolencia no sea de gravedad, aunque no se ha confirmado el tiempo estimado de recuperación. Montes, que ha sido uno de los defensores más regulares en los últimos procesos eliminatorios, continuará en rehabilitación bajo la supervisión médica del club.

La Selección de Honduras volverá a la acción el 13 de noviembre ante Nicaragua, en un partido clave rumbo a la Copa del Mundo 2026. La evolución de Getsel Montes será seguida de cerca por el cuerpo técnico nacional, consciente de que su presencia puede marcar la diferencia en un momento determinante del camino eliminatorio.