“A ver cómo les va”: Getsel Montes le dice a Costa Rica cuán cara puede salirle la baja de Celso Borges para el clásico ante Honduras

Getsel Montes en representación de Honduras, habló en la previa del duelo ante Costa Rica por Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Getsel Montes con la Selección de Honduras
Las declaraciones de Getsel Montes encendieron la previa del clásico centroamericano. El defensor hondureño aseguró que Costa Rica apeló a la experiencia con jugadores como Kendall Waston y Celso Borges pero incluso dejó una advertencia sobre una falencia de La Sele.

El contexto no podría ser más sensible para Costa Rica, ya que Celso Borges encendió las alarmas al salir entre lágrimas del entrenamiento tras resentirse físicamente.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el mediocampista se someterá a estudios para conocer la gravedad de la lesión, aunque todo indica que podría perderse el duelo ante Honduras.

El mensaje de Getsel Montes para Costa Rica sobre Celso Borges

Getsel Montes analizó el próximo duelo entre Honduras y Costa Rica y destacó la jerarquía de algunos referentes ticos. El defensor reconoció el peso de jugadores como Kendall Waston y Celso Borges, a quienes calificó como futbolistas de gran experiencia, aunque confía en que la “H” podrá imponerse en el cara a cara.

Getsel Montes – Selección de Honduras
“Va a ser un partido muy difícil, tengo compañeros ahí, sé cómo entrenan, sé cómo juegan, va a ser un partido complicado, estamos enfocados en nuestro juego. A ver cómo les va a ellos, Kendall es un gran jugador, Celso también. Por ahí les estaba faltando un poco de experiencia. Vamos a ver ahora que nos enfrentemos”, compartió Getsel Montes.

Honduras busca romper una racha de 12 años sin vencer a Costa Rica

Consciente del largo dominio tico, Getsel Montes reconoció que Honduras no vence a Costa Rica desde hace 12 años, pero aseguró que el equipo está decidido a cambiar la historia. El defensor afirmó que las estadísticas “están para romperse” y confía en que la “H” podrá hacerse fuerte en casa para quedarse con los tres puntos.

