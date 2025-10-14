Herediano en jaque: Jafet Soto enfrenta el revés inesperado que lo complica todo antes del clásico con Alajuelense

Con una nueva fecha FIFA finalizada, los equipos del fútbol costarricense regresan a enfocarse en la acción nacional. Entre ellos, el Club Sport Herediano se prepara para recibir a Liga Deportiva Alajuelense el próximo jueves 16 de octubre en el Estadio Carlos Alvarado.

El bicampeón nacional se juega la vida en este clásico provincial: actualmente ocupa el séptimo puesto del Apertura 2025 con 13 puntos, y una derrota prácticamente lo dejaría fuera de la pelea por la clasificación a la fase final.

Dos bajas sensibles en el Team

El regreso del fútbol nacional trae consigo un enorme dolor de cabeza para Jafet Soto. Dos de los jugadores rojiamarillos que participaron en los recientes partidos de eliminatorias Concacaf sufrieron lesiones y su presencia ante la Liga está seriamente comprometida.

Uno de ellos es Aarón Murillo, el volante que se ha consolidado como la gran sorpresa de la Selección de Costa Rica en esta doble jornada, pero que se lastimó el tobillo en la victoria 4-1 sobre Nicaragua. Murillo tuvo que abandonar el terreno de juego a los 31 minutos, siendo reemplazado por Guillermo Villalobos.

Aarón Murillo no finalizó el juego con Nicaragua (FCRF).

Por otro lado, Getsel Montes, defensa catracho, tampoco pudo completar su compromiso en la victoria 3-0 de Honduras sobre Haití, siendo sustituido a los 75 minutos por Luis Vega.

Getsel Montes se lesionó ante Haití (FFH).

Estas dos ausencias representan un desafío mayúsculo para el entrenador del bicampeón nacional, ya que tanto Murillo como Montes son titulares habituales en sus esquemas.

¿A qué hora juega el Team vs LDA el jueves 16 de octubre?

El clásico entre Herediano y LDA corresponde a la duodécima jornada del campeonato nacional y está programado por la Unafut para el jueves 16 de octubre a las 8:00 p.m. (hora tica) en el Estadio Carlos Alvarado.