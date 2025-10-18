Kervin Arriaga se olvida de Honduras y recibe desde la Liga Española un mensaje que nunca esperó

Kervin Fabián Arriaga Villanueva está teniendo uno de sus mejores años como futbolista profesional, fichó por el Levante y tiene a Honduras soñando con el boleto a la Copa del Mundo 2026.

“El Misilito” ya se olvidó de la Bicolor y hasta noviembre se vuelve a poner el chip mundialista, por ahora le toca volver a su club, pero recibió un mensaje que nunca esperó.

¿Qué mensaje le llegó a Kervin Arriaga en la Liga Española?

El rendimiento de Arriaga en la cancha está dando mucho de qué hablar y la última rueda de prensa del equipo “Granota” antes de enfrentar a Rayo Vallecano, recibió un mensaje.

Fue del capitán del equipo, Roger Brugué, quien ha destacado mucho el trabajo que realiza el honduerño y cómo poco a poco se va ganando el cariño de toda la afición.

“Kervin es un chico espectacular y super trabajador. Ha sumado mucho al grupo y futbolísticamente nos da algo diferente porque es un perfil que no teníamos en el equipo”.

“Se está adaptando muy bien, nos está dando mucho y ojalá nos siga dando porque el chico se lo merece. Aparte de ser un gran futbolista es una gran persona y lo vamos a ayudar en todo lo que podamos”.

Con este mensaje, Kervin llega motiva al encuentro frente al Rayo que será el domingo 19 de octubre a las 10:30 de la mañana.

