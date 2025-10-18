Es tendencia:
Kervin Arriaga se olvida de Honduras y recibe desde la Liga Española un mensaje que nunca esperó

Kervin Arriaga se ha ganado a base de trabajo esta clase de mensaje que veremos a continuación. En Levante están maravillados.

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga ha sido elogiado desde la Liga Española.
Kervin Fabián Arriaga Villanueva está teniendo uno de sus mejores años como futbolista profesional, fichó por el Levante y tiene a Honduras soñando con el boleto a la Copa del Mundo 2026.

“El Misilito” ya se olvidó de la Bicolor y hasta noviembre se vuelve a poner el chip mundialista, por ahora le toca volver a su club, pero recibió un mensaje que nunca esperó.

¿Qué mensaje le llegó a Kervin Arriaga en la Liga Española?

El rendimiento de Arriaga en la cancha está dando mucho de qué hablar y la última rueda de prensa del equipo “Granota” antes de enfrentar a Rayo Vallecano, recibió un mensaje.

Fue del capitán del equipo, Roger Brugué, quien ha destacado mucho el trabajo que realiza el honduerño y cómo poco a poco se va ganando el cariño de toda la afición.

“Kervin es un chico espectacular y super trabajador. Ha sumado mucho al grupo y futbolísticamente nos da algo diferente porque es un perfil que no teníamos en el equipo”.

“Se está adaptando muy bien, nos está dando mucho y ojalá nos siga dando porque el chico se lo merece. Aparte de ser un gran futbolista es una gran persona y lo vamos a ayudar en todo lo que podamos”.

Con este mensaje, Kervin llega motiva al encuentro frente al Rayo que será el domingo 19 de octubre a las 10:30 de la mañana.

