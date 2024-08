Valerio Marinacci, el defensor por la izquierda que nació en Italia, pero que tiene raíces hondureñas, dio mucho de que hablar hace dos años cuando comenzó a figurar en la Lazio de la Serie A, pero que causó que se iniciara a vincular con la Selección de Honduras, aunque después de este tiempo todo ha cambiado.

Primero no pudo cumplir su deseo de jugar con la H, por lo menos en la categoría Sub-20 donde no completó su papelería, pero a nivel de clubes también vino de más a menos. Fue hasta capitán de la Lazio, pero después en busca de protagonismo y regularidad fue cambiando de equipo y hace una temporada llegó hasta la Serie D, quedándose así sin equipo.

¿Qué ha pasado con Marinacci?

Actualmente el defensor se encuentra como agente libre, pero a pesar de no tener el protagonismo de hace dos años es buscado por varios clubes, las ofertas han llegado de Italia, otros clubes de Europa e incluso se ha confirmado que en la Liga Nacional de Honduras también hay interés.

“Estamos valorando opciones y gracias a Dios hemos recibido varias propuestas. Valerio estuvo a punto de firmar con un equipo de Italia, pero al final no se llegó a un acuerdo ya que no pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas y por eso no se concretó el traspaso”, dijo Maynor Singüenza, representante del futbolista.

“Se estuvo hablando en algún momento en Albania un equipo muy bueno allí que iba a jugar competición europea pero no se pudo llegar a un acuerdo”, agregó el encargado de analizar el futuro del defensor.

¿Opciones de jugar en Honduras?

Singüenza confirmó que también se ha recibido propuestas de clubes hondureños, aunque fue claro en mencionar que la prioridad es continuar en el futbol de Europa, pero no se descarta que en algún momento pueda estar en la Liga Nacional.

“En estos momentos no se descarta la posibilidad de jugar en la Liga Nacional de Honduras, pero la primera instancia es seguir en Europa”, finalizó diciendo el agente de Marinacci.