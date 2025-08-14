Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Reinaldo Rueda recibe un pulgar arriba desde Europa y la Selección Nacional de Honduras lo festeja

El estratega de la Bicolor recibió este jueves una de las noticias que más había estado esperando a un mes de iniciar Eliminatoria.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda recibe una de las noticias más esperadas.
© MB MediaReinaldo Rueda recibe una de las noticias más esperadas.

A solo un par de semanas del inicio de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, Honduras tiene varias dudas en cuanto a sus jugadores.

Desde futbolistas que cambiaron de club como Luis Palma, Romell Quioto y Julián Martínez, hasta otros que no tienen buen nivel en sus equipos como Choco Lozano.

Es por todo esto que recibir una buena noticia es un gran motivo de alegría para el DT, Reinaldo Rueda.

Publicidad
Alberth Elis define su futuro tras llegar hoy a Portugal, ¿Se arrepiente de su decisión?

ver también

Alberth Elis define su futuro tras llegar hoy a Portugal, ¿Se arrepiente de su decisión?

La buena noticia que llega a la Selección de Honduras

Este jueves una gran noticia llegó para la Bicolor y fue mediante redes sociales.

Uno de los jugadores más importantes en el actual equipo de Rueda finalmente apareció como todos querían verlo: Listo para jugar.

Se trata el defensor y capitán de la H, Denil Maldonado. Maldonado llegó a Rubin Kazan en este mercado de fichajes pero no ha jugado ningún partido.

Publicidad

De hecho, el último juego oficial del ´Káiser´ fue con Honduras en Copa Oro el 2 de julio en la semifinal ante México.

Desde entonces, más de un mes después, no ha tenido actividad de manera oficial.

El motivo de eso es que Denil sufrió una lesión de tobillo que, si no paraba, podía transformarse en una fractura por estrés.

Publicidad

Lo positivo es que fue el propio Rubin Kazan que hoy publicó que Maldonado ya está de regreso a los entrenamientos.

Denil Maldonado regresó a los entrenamientos de Rubin Kazan

Denil Maldonado regresó a los entrenamientos de Rubin Kazan

Publicidad
Piojo Herrera menospreció a Honduras camino al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda lo mandó callar de forma categórica ante los ojos de Costa Rica

ver también

Piojo Herrera menospreció a Honduras camino al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda lo mandó callar de forma categórica ante los ojos de Costa Rica

“Maldo” entrena a la par de sus compañeros y con un pulgar arriba y una sonrisa demostró toda su alegría por estar de regreso.

Es así como a 22 días del inicio de la Eliminatoria parecería que Honduras podrá contar con su mejor defensa en la zaga.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fue pupilo de Reinaldo Rueda, se hizo rico y compró un club por 10 millones de euros; ahora ficha a joya de la selección de Honduras
Honduras

Fue pupilo de Reinaldo Rueda, se hizo rico y compró un club por 10 millones de euros; ahora ficha a joya de la selección de Honduras

Choco Lozano recibe la sentencia que ya esperaba en la selección de Honduras ¿Se pierde las Eliminatorias de Concacaf?
Honduras

Choco Lozano recibe la sentencia que ya esperaba en la selección de Honduras ¿Se pierde las Eliminatorias de Concacaf?

Piojo Herrera menospreció a Honduras camino al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda lo mandó callar de forma categórica ante los ojos de Costa Rica
Honduras

Piojo Herrera menospreció a Honduras camino al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda lo mandó callar de forma categórica ante los ojos de Costa Rica

Sonríe el Piojo Herrera: Costa Rica recibe la noticia que tanto esperaba camino al Mundial 2026
Costa Rica

Sonríe el Piojo Herrera: Costa Rica recibe la noticia que tanto esperaba camino al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo