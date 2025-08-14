Reinaldo Rueda recibe un pulgar arriba desde Europa y la Selección Nacional de Honduras lo festeja

A solo un par de semanas del inicio de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, Honduras tiene varias dudas en cuanto a sus jugadores.

Desde futbolistas que cambiaron de club como Luis Palma, Romell Quioto y Julián Martínez, hasta otros que no tienen buen nivel en sus equipos como Choco Lozano.

Es por todo esto que recibir una buena noticia es un gran motivo de alegría para el DT, Reinaldo Rueda.

La buena noticia que llega a la Selección de Honduras

Este jueves una gran noticia llegó para la Bicolor y fue mediante redes sociales.

Uno de los jugadores más importantes en el actual equipo de Rueda finalmente apareció como todos querían verlo: Listo para jugar.

Se trata el defensor y capitán de la H, Denil Maldonado. Maldonado llegó a Rubin Kazan en este mercado de fichajes pero no ha jugado ningún partido.

De hecho, el último juego oficial del ´Káiser´ fue con Honduras en Copa Oro el 2 de julio en la semifinal ante México.

Desde entonces, más de un mes después, no ha tenido actividad de manera oficial.

El motivo de eso es que Denil sufrió una lesión de tobillo que, si no paraba, podía transformarse en una fractura por estrés.

Lo positivo es que fue el propio Rubin Kazan que hoy publicó que Maldonado ya está de regreso a los entrenamientos.

Denil Maldonado regresó a los entrenamientos de Rubin Kazan

“Maldo” entrena a la par de sus compañeros y con un pulgar arriba y una sonrisa demostró toda su alegría por estar de regreso.

Es así como a 22 días del inicio de la Eliminatoria parecería que Honduras podrá contar con su mejor defensa en la zaga.