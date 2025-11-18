Edrick Menjívar consterna a Honduras y revela al culpable por el que renuncia a la selección

Se soltó la bomba luego de que Honduras no fuera a la Copa del Mundo de 2026. Un de sus referentes, Edrick Menjívar anunció su retiro de la selección luego de no poder cumplir con el objetivo.

Un dolido portero de 32 años aseguró que es “una decisión tomada” y que se despidió de sus compañeros, ya que cree que su ciclo fue cumplido. Durante su estadia la afición lo criticó mucho.

¿Quién es el verdadero culpable de su salida de la selección?

“Estamos dolidos, la clasificación la dejamos en Nicaragua, no fue hoy. Y este es el resultado por el que estamos afuera”.

¿Qué faltó para ganar el partido?: “Tal vez un poco de atrevimiento, por ahí habían resultados con los que nos jugaban la cabeza, no se nos dio ninguno y estamos afuera”.

¿Qué lección nos deja este proceso?: “No menospreciar a nadie, no somos potencia en el mundo del fútbol y menospreciamos a Nicaragua. Ese fue nuestro peor partido de la Eliminatoria, el único que nos marcaron gol y eso nos toca, quedar fuera”.

Para Edrick Menjívar su renuncia va encaminada por ese lado, el partido contra Nicaragua fue el detonante para que el tomara la decisión de renunicar, ya que con la clasificación en la mano iba a seguir.

“Es nefesto y da un sabor amargo porque no estamos en la fiesta grande”.

¿Seguirás con la selección?: “No, hoy fue mi último partido, se lo transmití a los compañeros. Les desee éxito en lo que se viene y también al cuerpo técnico. Lo tengo que hablar con Olimpia y es una decisión tomada”.

No estar en el Mundial ¿te hace tomar la decisión de irte de Olimpia también?: “No, solo de la selección que me estoy retirando”.

Con esto, Honduras comienza a ver las consecuencias de no clasificar a la Copa del Mundo. De su grupo solo Haití clasificó, las otras de Concacaf son Panamá y Curazao.

