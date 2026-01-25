Motagua lo dio de baja: fichó por otro club de Centroamérica, pero algo inesperado lo deja fuera

Recientemente, Motagua le dio de baja al futbolista uruguayo Maicol Cabrera que inmediatamente al salir del club fichó por el Águila de El Salvador, pero ahora una inesperada razón lo estaría dejando fuera.

La información señala que el jugador fue sometido a pruebas médicas con el Águila y se le detectó problemas cardíacos que ahora lo dejan fuera del club.

“Le practicamos al jugador las pruebas médicas el pasado jueves para conocer su estado de salud antes de que firmara su contrato y, lastimosamente, encontramos una arritmia cardíaca moderada que podría provocarle un problema grave dentro del campo de juego”, explicó el doctor de Águila, Víctor Villatoro.

Ante la situación, el jugador de 29 años no será inscrito y ahora el club está buscando las alternativas para brindarle la atención médica necesaria ante su padecimiento.

Deben realizarle más estudios

El doctor del club también indicó que Cabrera será sometido a nuevos estudios con cardiólogos y serán ellos quienes determinen si el futbolista puede o no continuar jugando.

“Como médico no puedo permitir que un futbolista con este diagnóstico juegue en la liga. El problema cardíaco puede afectarle directamente al jugador y, por ende, al equipo. He recomendado que se le practiquen más estudios con un cardiólogo y que sea él quien le determine si puede jugador o no”, añadió el médico.

“Se han visto casos lamentables de jugadores que han sufrido paros cardíacos en el campo de juego. Se lo he hecho ver a la dirigencia: mientras no exista una respuesta positiva de un especialista, no deben firmarlo”, cerró.

Los números en Motagua

Durante su paso por Motagua, Maicol Cabrera anotó cinco goles en 12 partidos disputados en el torneo Apertura. Esos números no terminaron de convencer al entrenador español Javier López.