Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Motagua lo dio de baja: fichó por otro club de Centroamérica, pero algo inesperado lo deja fuera

Durante las últimas horas se detalló que el exjugador de Motagua atraviesa por un momento difícil en su carrera.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
El once inicial de Motagua durante un encuentro de la Liga Nacional de Honduras.
El once inicial de Motagua durante un encuentro de la Liga Nacional de Honduras.

Recientemente, Motagua le dio de baja al futbolista uruguayo Maicol Cabrera que inmediatamente al salir del club fichó por el Águila de El Salvador, pero ahora una inesperada razón lo estaría dejando fuera.

La información señala que el jugador fue sometido a pruebas médicas con el Águila y se le detectó problemas cardíacos que ahora lo dejan fuera del club.

Motagua causa revuelo en Boca Juniors y de esto le echan la “culpa” sobre el fichaje caído de Rodrigo Auzmendi

ver también

Motagua causa revuelo en Boca Juniors y de esto le echan la “culpa” sobre el fichaje caído de Rodrigo Auzmendi

“Le practicamos al jugador las pruebas médicas el pasado jueves para conocer su estado de salud antes de que firmara su contrato y, lastimosamente, encontramos una arritmia cardíaca moderada que podría provocarle un problema grave dentro del campo de juego”, explicó el doctor de Águila, Víctor Villatoro.

Ante la situación, el jugador de 29 años no será inscrito y ahora el club está buscando las alternativas para brindarle la atención médica necesaria ante su padecimiento.

Jugó para Saprissa, anotó un golazo en Honduras y ahora todos piden que le entreguen el Puskás 2026

ver también

Jugó para Saprissa, anotó un golazo en Honduras y ahora todos piden que le entreguen el Puskás 2026

Deben realizarle más estudios

El doctor del club también indicó que Cabrera será sometido a nuevos estudios con cardiólogos y serán ellos quienes determinen si el futbolista puede o no continuar jugando.

“Como médico no puedo permitir que un futbolista con este diagnóstico juegue en la liga. El problema cardíaco puede afectarle directamente al jugador y, por ende, al equipo. He recomendado que se le practiquen más estudios con un cardiólogo y que sea él quien le determine si puede jugador o no”, añadió el médico.

Publicidad

“Se han visto casos lamentables de jugadores que han sufrido paros cardíacos en el campo de juego. Se lo he hecho ver a la dirigencia: mientras no exista una respuesta positiva de un especialista, no deben firmarlo”, cerró.

Publicidad

Los números en Motagua

Durante su paso por Motagua, Maicol Cabrera anotó cinco goles en 12 partidos disputados en el torneo Apertura. Esos números no terminaron de convencer al entrenador español Javier López.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jugó para Saprissa, anotó un golazo en Honduras y ahora todos piden que le entreguen el Puskás 2026
Honduras

Jugó para Saprissa, anotó un golazo en Honduras y ahora todos piden que le entreguen el Puskás 2026

Jeaustin Campos sorprende a todos en Honduras con inesperada solicitud que no había hecho ni en Costa Rica
Honduras

Jeaustin Campos sorprende a todos en Honduras con inesperada solicitud que no había hecho ni en Costa Rica

“No respondió”: el giro inesperado de Rolando Blackburn que sorprende a Panamá y este es su nuevo club en Centroamérica
Honduras

“No respondió”: el giro inesperado de Rolando Blackburn que sorprende a Panamá y este es su nuevo club en Centroamérica

Washington Ortega le envía un sentido mensaje a Freddy Álvarez por la muerte de su hija
Liga Deportiva Alajuelense

Washington Ortega le envía un sentido mensaje a Freddy Álvarez por la muerte de su hija

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo