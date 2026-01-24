“Salidas inesperadas”: Jeaustin Campos fue golepado en Honduras y se confirma el último refuerzo

Jeaustin Campos entra a su cuarto torneo con el Real España, el estratega tico no se quiere regresar a su país sin antes de conseguir el título en Honduras.

Este sábado arranca un nuevo torneo ante Olancho FC y en la previa dio una noticia que nadie esperaba en Real España. El DT fue golpeado por salidas inesperadas como las de Wesly Decas, Onan Rodríguez y de Darling Mencía.

ver también “Oferta de Costa Rica”: es hermano de Juan Cuadrado, jugó para Olimpia y puede dar el salto en Centroamérica

No esperaba que se fueran de Real España

“Bueno, hemos tenido salidas inesperadas. El caso de Wesly Decas, Onan Rodríguez y de Darling Mencía. Hemos intentado suplir esas bajas de la mejor manera y sabemos la responsabilidad que tenemos y de las incorporaciones que hemos hecho”.

Y agregó: “Si hay alguna situación de alguna lesión u otra salida inesperada, pues estaríamos buscando en el mercado. También hay que saber que la limitación del tiempo, que me parece que es un poco radical, que una semana después del torneo se cierren las inscripciones y eso no da margen, pero aún así teniendo margen, con lo que te acabo de mencionar estamos dispuesto con la planilla que tenemos en estos momentos”.

Jafeth Moreno, periodista hondureño, asegura antes del debut de en la Liga Nacional de Honduras, que Real España firmó su noveno fichaje.

Publicidad

Publicidad

“Real España solo necesita un lateral izquierdo para cerrar libros y ve en Enrique ‘Kike’ Vásquez la oportunidad de cubrir el cupo.

ver también “Me metía al baño a llorar”: tras no ir a Alajuelense, Jorge Álvarez cuenta su momento más duro que sacude a Olimpia

Ya está arreglado y el jugador se encuentra en San Pedro Sula para tener esa última charla y proceder a firmar su contrato”.

Publicidad

Con esto La Máquina firmó a Exon Arzú, Gonzalo Ritacco, Juan Capeluto, Pipo López, David Sayago, Eddie Hernández y Antony García.

Publicidad

Enrique Vázquez llega procedente del Arsenal SAO de Cantarranas, equipo de la Liga Nacional de Ascenso.

Publicidad