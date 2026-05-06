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Said Martínez confirma la noticia que Honduras esperaba para el Mundial 2026: “FIFA lo ha publicado”

Honduras tendrá a su propio protagonista para el Mundial 2026 y esta noticia se ha confirmado.

José Rodas

Por José Rodas

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Said Martínez estará en el Mundial 2026.
© TDTVSaid Martínez estará en el Mundial 2026.

El árbitro hondureño Said Martínez se encuentra en un momento cumbre de su carrera profesional. Con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo, el “Matemático” compartió sus sentimientos sobre lo que significa representar al arbitraje nacional en la máxima competencia del fútbol.

Para Martínez, estar en un Mundial no es un logro individual, sino el resultado de un esfuerzo colectivo. Al ser consultado sobre qué siente al ser parte de una nueva cita mundialista.

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“Estoy agradecido con Dios por todas las bendiciones que me ha dado, lógicamente a medida de que pasan los años los compromisos aumentan. Hoy estamos ante un sueño de mi carrera y estamos comprometidos, pero atrás hay un trabajo de muchas personas en cumplir este sueño que es ser mundialista”, comenzó diciendo en una entrevista con Deportes Kairos

Uno de los temas más comentados tras el pasado Mundial de Qatar 2022 fue la ausencia de Martínez como árbitro central en los partidos oficiales, limitándose a funciones de cuarto árbitro.

Existían rumores de que su edad habría sido un factor determinante, a lo que el réferi respondió con sinceridad a la pregunta ¿Es cierto que no arbitró un partido oficial por el tema de la edad?

“Son situaciones para las que uno no está preparado. Nosotros llegamos con todas las de la ley para poder dirigir en el Mundial, pero solo Dios y las autoridades saben por qué no participé. Tampoco he indagado”.

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Said Martínez confirma que pitará en el Mundial 2026

La gran noticia para el arbitraje hondureño es que, a diferencia de la edición anterior, ya existe una confirmación de que Said Martínez tendrá un rol protagónico en el campo de juego durante el Mundial de 2026. Martínez aseguró que pitará, al menos, un partido oficial

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FIFA ha publicado en su sitio oficial que, por primera vez, un árbitro hondureño va a estar oficiando uno de los primeros partidos; eso nos da la posibilidad mayor de poder dirigir nuestro primer partido. Entonces estamos contentos y comprometidos trabajando para ello, y tocará esperar ese día para hacerlo de la mejor forma posible”.

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Con este anuncio, el árbitro catracho se prepara para vivir un hito histórico, rompiendo barreras y consolidando a Martínez como uno de los mejores silbantes de la región.

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