Juan Cruz Real debutará con Nicaragua ante dos selecciones mundialistas

La Federación Nicaragüense de Fútbol confirmó finalmente la agenda de partidos amistosos que marcarán el inicio de un nuevo ciclo para la Selección Nacional. Este será el esperado debut del técnico argentino Juan Cruz Real, quien asume el reto de liderar un proceso con miras a consolidar al combinado pinolero en el plano internacional.

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Tal como se había anticipado en días recientes, los rivales no serían cualquiera. La estrategia de la Fenifut apunta alto: enfrentar a selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026, un desafío que permitirá medir el verdadero nivel competitivo del equipo desde el arranque de esta nueva etapa.

El primer compromiso llegará el próximo 29 de mayo, cuando Nicaragua viaje para enfrentarse a Sudáfrica en el estadio de Johannesburgo. Será una prueba exigente ante un rival con roce internacional, en un escenario que exigirá carácter y disciplina táctica desde el primer minuto.

Un reto de primer nivel para Juan Cruz Real y Nicaragua

La gira continuará el 5 de junio, cuando los pinoleros se trasladen a La Asunción para medirse ante Paraguay, otra selección mundialista que pondrá a prueba la evolución del equipo. Este doble enfrentamiento en distintos continentes refleja la ambición del proyecto liderado por Cruz Real.

Un aspecto clave es que el duelo ante los africanos se disputará fuera de Fecha FIFA, lo que permite que no existan complicaciones logísticas ni riesgos de suspensión, pese a la cercanía entre ambos compromisos. Esto facilita que el cuerpo técnico pueda cumplir con la planificación establecida.

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Con estos encuentros, Nicaragua se posiciona como una de las selecciones de la región que apostará por fogueos de alto nivel, brindándole a su entrenador la oportunidad de evaluar jugadores, ajustar su idea de juego y comenzar a definir la base del equipo para las próximas competiciones internacionales.