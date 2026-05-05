Eduardo Espinel rompe el silencio y lanza inesperada respuesta sobre Erick Puerto y su posible llegada a Olimpia

El entrenador de Olimpia Eduardo Espinel rompió el silencio y por primera vez se refirió al tema de Erick Puerto, delantero del Platense que ha sonado para convertirse en uno de los refuerzos del club Merengue para el segundo semestre de 2026.

En ese sentido, el DT uruguayo descartó que él haya pedido al delantero, quien quizá ha sido ofrecido a la directiva; descartando así los rumores sobre la posible llegada del jugador.

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“No, a lo mejor, que yo sepa, quizá a los dirigentes se lo han ofrecido, pero desde el punto de vista como entrenador, hasta ahora no hemos pedido un solo jugador”, comenzó diciendo Espinel en entrevista para Deportes Kairos.

En ese contexto, Espinel indicó que de momento no han iniciado las evaluaciones del plantel, mismas que iniciarán cuando culmine el presente torneo y así tener quiénes son los jugadores que serán baja y los se quedan.

“Creemos en este grupo, tenemos que evaluar los jugadores que quedan, los que nos van a renovar, porque se pueden ir algunos jugadores también, y no podemos estar pidiendo jugadores si no sabemos quiénes son los jugadores que van a estar. Entonces sería una falta de respeto hoy pedir jugadores y desenfocarnos de lo verdaderamente importante, que es este espectacular final, lo que están haciendo todos los jugadores del Olimpia”, cerró.

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Entretanto, Olimpia se mantiene enfocado en defender el bicampeonato y buscar su título 41 en Honduras; camino que continúa este miércoles cuando reciba a Marathón en las triangulares finales.

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