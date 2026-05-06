Por qué no juega Achraf Hakimi en PSG vs. Bayern Munich por la vuelta de las semifinales de la Champions League 2026

Bayern Munich y PSG se enfrentan hoy por un lugar en la final de la UEFA Champions League, después del espectacular 5-4 que dejó el partido de ida en el Parque de los Príncipes.

La serie se resolverá en el Allianz Arena, donde ambos equipos intentarán imponer condiciones y quedarse con el boleto a la final donde ya espera Arsenal, programada para el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

El PSG, sin embargo, llega con una baja importante: Achraf Hakimi no estará disponible para este duelo de vuelta, dejando un vacío clave tanto en defensa como en ataque.

ver también Bayern Munich vs. PSG: a qué hora y dónde ver por TV y online la vuelta de las semifinales de Champions League

¿Por qué Hakimi no juega con PSG ante Bayern Munich en la vuelta de semifinales de la Champions League?

Achraf Hakimi no estará disponible para el PSG en la vuelta de semifinales ante Bayern Munich debido a una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho.

El lateral sufrió este problema en los minutos finales del partido de ida, lo que lo dejará fuera de las canchas durante varias semanas.

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Achraf Hakimi – PSG

Todas las bajas del PSG ante Bayern Munich en la vuelta de semifinales de la Champions League

El PSG llega con varias bajas importantes por lesión para la vuelta ante Bayern Munich, afectando distintas zonas del campo. Estas ausencias obligan al equipo a ajustar su once en un partido decisivo.

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Achraf Hakimi (lesión en el muslo)

(lesión en el muslo) Lucas Chevalier (lesión en el muslo)

(lesión en el muslo) Quentin Ndjantou (lesión en el muslo)

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Todas las bajas del Bayern Munich ante PSG en la vuelta de semifinales de la Champions League

El Bayern Munich también presenta varias bajas por lesión para este duelo clave ante el PSG, lo que limita sus opciones en distintas posiciones. El equipo deberá ajustar su alineación para afrontar la vuelta de semifinales.

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Serge Gnabry (lesión del aductor)

(lesión del aductor) Raphaël Guerreiro (desgarro fibrilar)

(desgarro fibrilar) Leon Klanac (lesión en el muslo)

(lesión en el muslo) David Santos Daiber (lesión en el muslo)

Datos claves

Achraf Hakimi es baja por lesión muscular en los isquiotibiales , sufrida en la ida, y estará fuera varias semanas.

, sufrida en la ida, y estará fuera varias semanas. Bayern Munich y PSG se juegan el pase a la final tras el 5-4 de la ida , en una serie totalmente abierta.

, en una serie totalmente abierta. La vuelta se disputa en el Allianz Arena, donde se definirá el finalista rumbo a Budapest.

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