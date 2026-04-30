“Exigencias”: Thomas Christiansen es contundente sobre la presencia de Kadir Barría en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, rompió el silencio en una entrevista con ESPN para analizar el presente del equipo canalero y trazar los objetivos de cara al gran reto que se avecina: el Mundial 2026. Con un discurso claro y ambicioso, el técnico dejó en evidencia que el grupo apunta alto en la máxima cita del fútbol.

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Sin rodeos, Christiansen fue directo al plantear la meta principal del combinado nacional: “Hacer un buen mundial, competir lo mejor posible y pasar de grupo”, una declaración que refleja la ambición de una selección que busca superar sus actuaciones anteriores y consolidarse en la élite internacional.

Uno de los nombres que surgió durante la conversación fue el del joven talento Kadir Barría, quien actualmente milita en el Botafogo de Brasil. El estratega reconoció que sigue de cerca su evolución, aunque evitó adelantarse sobre su posible inclusión en la lista final mundialista.

Juventud y decisiones clave en el camino mundialista

Sobre Barría, el técnico fue mesurado pero positivo: “Me ha gustado, vamos a ver esta lista final, es un chico joven que tiene un futuro bueno, tiene que seguir adaptándose a las exigencias”, destacando su proyección pero también la necesidad de continuidad y crecimiento en un entorno competitivo.

Christiansen también reveló una de sus principales preocupaciones en la antesala de definir la convocatoria: “Lo que más me ha preocupado es algunas lesiones”, dejando entrever que el estado físico de sus jugadores será determinante en la conformación del plantel que viajará al torneo.

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Sin embargo, el seleccionador también se mostró optimista respecto al tiempo de preparación: “Por la otra parte tenemos mucho tiempo, incluso cuando acaben sus ligas, desde 25 hasta el 17 vamos a estar juntos todos”, una ventana que será clave para consolidar el grupo. Con ese margen, Panamá buscará llegar en las mejores condiciones para competir y cumplir el objetivo de trascender en el Mundial 2026.

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