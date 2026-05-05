Toda Panamá arde por la polémica declaración que llega desde Honduras a 37 días del Mundial 2026

La Selección de Panamá ha cosechado los frutos de una ambiciosa estrategia de exportación de futbolistas en los últimos años. Este proceso ha culminado en un hito histórico: su clasificación a la Copa del Mundo 2026 como la única representante de Centroamérica, dejando en el camino a potencias regionales como Honduras y Costa Rica.

Mientras hondureños y costarricenses deberán seguir el Mundial por televisión, el éxito canalero ha despertado un profundo análisis en el país catracho. Ha sido Julio Gutiérrez, directivo del Motagua, quien ha lanzado una de las críticas más frontales para explicar por qué Panamá se ha convertido en la nueva cara de la región.

ver también Desde Pelé hasta Lionel Messi: las leyendas del fútbol mundial que han visitado a Honduras

La crítica de Honduras a Panamá

Para Gutiérrez, el estancamiento no se debe únicamente al nivel local, sino a la evolución del mercado internacional y la competencia física:

¿Por qué Honduras ha frenado su exportación de jugadores?: “El problema no es la liga hondureña, es lo que están haciendo las demás ligas. Hoy ves jugadores de África con 16, 17 y 18 años con pasaporte doble y que tienen una formación física muy superior a la nuestra. Es difícil competir con ellos. No significa que no existen casos; nosotros tenemos a Giancarlo Sacaza, que es un jugador de exportación, pero no es lo mismo mandarlo con 21 años a que vaya a competir con uno de 14 que ya está viviendo allá”.

Al ser cuestionado sobre el éxito de Panamá en la venta de futbolistas al extranjero, el directivo señaló que la clave reside en la accesibilidad económica y las diferencias en las estructuras salariales de cada liga:

¿Por qué Panamá exporta más jugadores?: “Producto barato. Son buenos jugadores, no le vamos a quitar el mérito, pero les ponen un precio de 25 mil dólares y aquí en Honduras no se puede dar eso. La liga panameña no es exigente, se dan los rumores de amaño. Los jugadores allá no ganan más de 500 a 800 dólares al mes; no me consta, es según lo que he escuchado”.

Publicidad

Publicidad

ver también Javier Tebas sorprende a la Liga Nacional y revelan la razón de su sorpresiva visita a Honduras

La brecha entre ambas naciones parece radicar en la flexibilidad del mercado. Mientras que en Honduras el futbolista suele tener un valor de salida más alto y mejores salarios internos, Panamá ha apostado por facilitar la salida de sus jóvenes talentos a precios reducidos, priorizando el fogueo internacional sobre el beneficio económico inmediato de los clubes.