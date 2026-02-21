Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense vuelven a verse las caras después de la definición del Torneo Apertura 2025. El primer Clásico Nacional del Clausura 2026 se jugará este sábado 21 de febrero en La Cueva, con un condimento especial: Hernán Medford y Óscar “Machillo” Ramírez se enfrentan por primera vez como entrenadores, en un duelo que puede mover la zona alta y, de paso, marcar tendencia en la carrera por meterse a semifinales.
Costa Rica
Saprissa 0-0 Alajuelense: Siga EN VIVO y Gratis el Clásico Nacional por la octava jornada
Siga el minuto a minuto del partido de Saprissa contra Alajuelense.
Rueda el balón
Inicia el partido de Saprissa vs Alajuelense
Gran recibimiento
Afición de Saprissa se luce con el ambiente en Tibás.
Apoyo incondicional
Saprissa recibe el apoyo de su gente
El once que manda el Machillo
La alineación de Alajuelense
Los elegidos por Medford
El once de Saprissa para el clásico
Llegan los manudos
Alajuelense hace su arribo al escenario deportivo.
Llega el Montruo Morado
Saprissa llega al estadio
Todo listo
Siga el minuto a minuto del partido de Saprisda ante Alajuelense.
