Saprissa 0-0 Alajuelense: Siga EN VIVO y Gratis el Clásico Nacional por la octava jornada

Siga el minuto a minuto del partido de Saprissa contra Alajuelense.

Rueda el balón

Inicia el partido de Saprissa vs Alajuelense

Gran recibimiento

Afición de Saprissa se luce con el ambiente en Tibás. 

Apoyo incondicional

Saprissa recibe el apoyo de su gente

El once que manda el Machillo

La alineación de Alajuelense 

Los elegidos por Medford

El once de Saprissa para el clásico

Llegan los manudos

Alajuelense hace su arribo al escenario deportivo.

Llega el Montruo Morado

Saprissa llega al estadio

Todo listo

Siga el minuto a minuto del partido de Saprisda ante Alajuelense.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense vuelven a verse las caras después de la definición del Torneo Apertura 2025. El primer Clásico Nacional del Clausura 2026 se jugará este sábado 21 de febrero en La Cueva, con un condimento especial: Hernán Medford y Óscar “Machillo” Ramírez se enfrentan por primera vez como entrenadores, en un duelo que puede mover la zona alta y, de paso, marcar tendencia en la carrera por meterse a semifinales.

