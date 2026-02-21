Saprissa 0-0 Alajuelense: Siga EN VIVO y Gratis el Clásico Nacional por la octava jornada

Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense vuelven a verse las caras después de la definición del Torneo Apertura 2025. El primer Clásico Nacional del Clausura 2026 se jugará este sábado 21 de febrero en La Cueva, con un condimento especial: Hernán Medford y Óscar “Machillo” Ramírez se enfrentan por primera vez como entrenadores, en un duelo que puede mover la zona alta y, de paso, marcar tendencia en la carrera por meterse a semifinales.