“Solo robando”: Saprissa venció a Alajuelense y cuatro figuras de Machillo Ramírez estallaron con todo rumbo al camerino

Luego de más de un año, el clásico de Costa Rica volvió a pintarse de morado. En La Cueva, el Deportivo Saprissa de Hernán Medford ratificó su buen momento al imponerse sobre su eterno rival, Liga Deportiva Alajuelense, gracias a los goles de Luis Javier Paradela y del inoxidable Ariel Rodríguez, quien desató la locura desde el punto penal cuando corrían 83 minutos.

El duelo, sin embargo, no estuvo exento de controversias. El arbitraje de Keylor Herrera dejó mucha tela para cortar, siendo especialmente discutida la expulsión de Aarón Salazar —de flojísima actuación—, por un supuesto codazo. Al tratarse de una segunda amarilla, el VAR no pudo intervenir para asistir al juez, que no dudó en mostrar la roja.

Para colmo, sobre el cierre del encuentro el liguismo reclamó otro penal, esta vez contra Anthony Hernández, pero Herrera no consideró infracción y desde el VAR tampoco estimaron suficiente el contacto como para revisar la acción.

Cuatro manudos perdieron los estribos

Al término del compromiso, el periodista Mauricio Quesada, en transmisión para Radio Columbia, relató cómo reaccionaron los futbolistas rojinegros mientras se dirigían al camerino.

Según su testimonio, cuatro de los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez no pudieron ocultar la frustración y terminaron descargando su bronca antes de ingresar al vestuario.

Cuatro jugadores rojinegros perdieron los estribos (LDA).

“Los primeros venían muy tranquilos, pero después ya venía la rabia en algunos de los manudos. Creichel Pérez entró golpeando, Alejandro Bran entró gritando; incluso dijo ‘solo así pueden, dos penales que no nos pitan’”, contó Quesada en tiempo real.

“El resto venía más calmado, hasta que al final entró Kenneth Vargas gritando cosas que no puedo repetir, sin camiseta. Alexis Gamboa fue el último y entró diciendo ‘solo robando’”, completó el periodista, reflejando el fuerte malestar que dejó el clásico en el plantel del herido campeón nacional.