“Voy a salir”: Ariel Rodríguez impacta a Saprissa con sus declaraciones tras la victoria ante Alajuelense

El Deportivo Saprissa se quedó con el clásico nacional tras derrotar (2-1) a la Liga Deportiva Alajuelense. Ariel Rodríguez fue uno de los grandes protagonistas tras marcar el gol final que marcó la diferencia y a pesar de las críticas sigue respondiendo en la cancha.

Saprissa luego de más de un año se quedó con una nueva edición del clásico nacional, pero esta victoria tuvo un ingrediente especial relacionado con Ariel Rodríguez en donde sus declaraciones luego del partido, impactaron a la afición morada.

¿Qué dijo Ariel Rodríguez tras la victoria de Saprissa ante Alajuelense?

Ariel Rodríguez con su gol ante Alajuelense, alcanzó la cifra de 145 goles con la camiseta morada, quedando cada vez más cerca del récord histórico de Evaristo Coronado, quien suma 164 anotaciones como máximo goleador del Saprissa. Sobre este escenario, y a pesar de las críticas, esto dijo el atacante morado.

“La competencia siempre es conmigo mismo, no puedo estar pendiente de lo que digan por ahí sobre mí. Al final, yo voy a ver los libros de historia y las fotos en este club, y gracias a Dios siempre voy a salir“, comentó Ariel Rodríguez en la zona mixta.

Además, Ariel tomó con humildad su acercamiento al récord de Evaristo Coronado, destacando que, aunque sueña con convertirse en el máximo artillero histórico, su prioridad sigue siendo el éxito colectivo del equipo.

“Sobre le récord de Evaristo Coronado es algo bueno también. Yo creo que ya me puedo tomar un cafecito con él. Ojala me invite. Es algo muy bonito, pero repito, vamos paso a paso. Me encantaría ser el número uno, pero la prioridad serán los objetivos colectivos“, finalizó Ariel Rodríguez.