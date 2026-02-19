Ronald González le respondió a Medford y Jeaustin Campos por sus dichos sobre el nuevo DT de Costa Rica: “No me puedo detener ahí”

La búsqueda del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica entró en una fase decisiva y también en un terreno de debate público. Luego de que Ronald González viajara a Europa para reunirse con el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, las reacciones no tardaron en llegar desde el propio fútbol nacional.

Hernán Medford cuestionó abiertamente a los candidatos que tiene la Federación. Jeaustin Campos también criticó que se priorizara perfiles extranjeros, insistiendo en que el país cuenta con técnicos capacitados para asumir el reto.

Las declaraciones de ambos entrenadores encendieron la discusión en plena semana cargada de temas calientes para el balompié costarricense. Medford y Campos coincidieron en que no se debe mirar únicamente fuera del país y plantearon la necesidad de valorar el conocimiento local del entorno, la idiosincrasia y la estructura del fútbol tico.

¿Qué le respondió Ronald González a Medfordd y Jeaustin Campos?

Consultado sobre esas críticas, Ronald González fue claro y firme en su postura. “No podemos trabajar bajo los comentarios y los chismes. Estamos haciendo un trabajo profesional, milimétrico y analizado. No estamos pensando en tabloides”, respondió, dejando en evidencia que el proceso no se verá condicionado por opiniones externas. El directivo enfatizó que la evaluación responde a criterios técnicos y estratégicos, no a presiones mediáticas.

González también mostró respeto hacia sus colegas, pero dejó claro que el proyecto va más allá de cualquier comentario puntual. “Yo respeto mucho lo que digan mis colegas, especialmente Hernán a quien le tengo mucho cariño y aprecio, pero no me puedo detener ahí. Estamos volando un poco más alto para escoger al mejor entrenador”, señaló.

El dirigente también quiso bajar el tono de las especulaciones que ya colocan nombres como favoritos. “Estoy feliz, pero no significa que ninguno de los dos sea. Todavía nos falta entrevistar a un candidato más”, agregó, dejando abierta la posibilidad de un giro en la elección final. Esa declaración confirma que el proceso aún no está cerrado y que hay más cartas sobre la mesa.

En medio de un ambiente cargado de opiniones y expectativas, Ronald González marcó la línea institucional: la decisión se tomará con análisis profundo y sin distraerse por el ruido externo. Medford y Campos expresaron su punto de vista, pero la Federación insiste en que el enfoque es técnico y estratégico. La definición se acerca y, mientras tanto, el debate sigue creciendo en torno al futuro de la Selección de Costa Rica.