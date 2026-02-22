Apunta a la Fedefútbol: Joseph Joseph tomaría una tajante decisión contra el arbitraje por la derrota de Alajuelense

Tras la caída 2-1 en el clásico ante el Deportivo Saprissa, el presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph expresó su inconformidad con el arbitraje, asegurando que influyó directamente en el resultado.

Joseph Joseph, insistió en que varias decisiones arbitrales influyeron en el resultado ante el Deportivo Saprissa, señalando que el penal sancionado por una supuesta falta de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez no debió cobrarse.

Además de mencionar el codazo de Orlando Sinclair a Fernando Piñar y un penal no pitado a Anthony Hernández, asegurando que fueron acciones consecutivas que terminaron afectando el marcador.

ver también Bronca en Alajuelense: Washington Ortega señala al responsable de la derrota y le tira un filazo a la afición de Saprissa

ver también Joseph Joseph sorprende a todo Alajuelense y revela la ayuda que le dio a Saprissa: “Cuando podía, iba”

¿Qué dijo Joseph Joseph tras las decisiones del arbitraje en la derrota del Saprissa ante Alajuelense?

El presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, confirmó al periodista Anthony Porras que el club valora llevar su inconformidad hasta la Federación Costarricense de Fútbol, específicamente ante su Comisión de Arbitraje, tras las acciones polémicas registradas en el clásico frente al Deportivo Saprissa.

“Fueron cuatro jugadas seguidas que me parece que sí, de una u otra manera afectan al resultado. Siempre hay cosas por mejorar pero lo de hoy fue incomprensible, anteriormente lo que sucedió con el penal ante Herediano y hay otras jugadas, en este tipo de partidos se han presentado cosas extra-fútbol que han definido los resultados“, compartió el presidente Joseph Joseph.

Publicidad

Publicidad

Joseph Joseph – Presidente de Alajuelense

“Los partidos deben ser definidos por los jugadores y no por otras cosas. Con Benjamín Pineda en el VAR hemos tenido problemas, no es la primera vez. Yo quiero ver muchas cosas positivas, pero hoy hubo unos errores muy gruesos“, puntualizó.

Publicidad

Autocrítica en Alajuelense tras la derrota ante Saprissa

Como presidente de Alajuelense, Joseph Joseph reconoce que atraviesan un momento complicado, marcado por la autocrítica y la urgencia de corregir errores tras sumar apenas 9 puntos en ocho jornadas.

Publicidad

Joseph Joseph – Presidente de Alajuelense

Publicidad

“No dejamos de ser autocríticos. Yo sé que hubo cosas que nosotros debemos mejorar y debemos corregir de lo que hoy hicimos en la cancha. Es un momento crítico, no estamos contentos con los resultados, hay cosas por mejorar para que estas cosas no sucedan, estamos a tiempo, pero hay que corregir“, finalizó para La Nación.

En el entorno rojinegro aceptan que los resultados no han sido los esperados, pero aseguran que todavía están a tiempo de reaccionar, con la mira puesta ahora en su visita ante Puntarenas.

Publicidad