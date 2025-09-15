Rubilio Castillo recibe la notificación más importante y esperada tras su fichaje por Marathón

Marathón dio uno de los golpes del mercado de fichajes de la Liga de Honduras tras fichar al delantero Rubilio Castillo.

Castillo, 33 años, salió de Deportivo Pereira envuelto en un problema de pagos y tras la mala relación con el DT, Rafael Dudamel, decidió pegar la vuelta a Honduras.

Sin embargo, ´Roruca´ no ha podido debutar con su nuevo equipo debido a una antigua suspensión que acarreaba en el torneo liguero hondureño.

¿Cuándo podrá debutar Rubilio Castillo con Marathón?

El castigo que impide que Castillo juegue con el ´Verdolaga´ es de 4 partidos y data del Torneo Apertura 2024 que tuvo su final en diciembre.

Como consecuencia de eso, el jugador no ha podido ser parte de los encuentros del equipo de Pablo Lavallén.

Sin embargo, su regreso está muy cerca ya que de los 4 partidos, Castillo casi ha cumplido con la totalidad de la sanción.

De hecho, al ex-Motagua solo le hace falta un encuentro por cumplir que será el del próximo jueves cuando visiten a Lobos UPNFM.

Tras el encuentro ante Lobos, el artillero ya estará habilitado por lo que apunta a hacer su estreno en la Jornada 12 ante Victoria el día 27 de septiembre.

¿Cómo le ha ido a Marathón sin Rubilio Castillo?.

Pese a la ausencia de su fichaje estrella, lo cierto es que al equipo de Lavallén le ha ido muy bien en el Apertura 2025.

Los “Panzas Verdes” son primer lugar, a falta de un partido de Olimpia, con 18 puntos.

Marathón ha ganado 5 partidos, empatado 3 y perdido 1 con 19 goles a favor y 6 anotaciones en contra.

El ´Monstruo´ es la mejor delantera del torneo (empatado con Olimpia) y la mejor defensa del campeonato.

Nicolás Messiniti le dio el triunfo a Marathón ante Choloma para ser primer lugar del torneo.