Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

El histórico club que ´firma´ a Kervin Arriaga tras debutar en La Liga con Levante

El mediocampista se unió a un equipazo tras tener sus primeros minutos con Levante.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Kervin Arriaga tuvo un día soñado.
Kervin Arriaga tuvo un día soñado.

Kervin Arriaga logró cumplir su sueño en Europa: Debutar en la Primera División de España.

El mediocampista fue parte del partido que terminó en empate 3-3 entre Levante y Real Betis en el Estadio Ciudad de Valencia.

Gracias a eso el ´Misilito´ se une a un equipo histórico conformado por muy pocos futbolistas en la historia.

Fernando Palomo sentencia de la peor forma a Costa Rica e impacta a toda Honduras con lo que dice

ver también

Fernando Palomo sentencia de la peor forma a Costa Rica e impacta a toda Honduras con lo que dice

¿Qué histórico club ´firmó´ a Kervin Arriaga?

Luego de su primer partido en La Liga, Kervin Arriaga “firmó” a sus 27 años con un equipazo que representa a Honduras.

Publicidad

El volante se convirtió este 14 de septiembre en a penas el noveno futbolista hondureño en tener minutos en La Liga de España.

El ex-Platense se unió a auténticas leyendas del balompié catracho como José Enrique “Coneja” Cardona y Gilberto Yearwood.

Publicidad
El impensado revés que prepara Haití para clasificar al Mundial 2026: Nicaragua, Honduras y Costa Rica pendiente a la decisión de Concacaf

ver también

El impensado revés que prepara Haití para clasificar al Mundial 2026: Nicaragua, Honduras y Costa Rica pendiente a la decisión de Concacaf

Además de eso, Arriaga es solo el segundo jugador catracho que ha jugado en la Primera División española en el presente Siglo XXI.

Publicidad

Del año 2000 al presente 2025 esa distinción solamente la tienen Antony “Choco” Lozano y su persona.

El ´Misilito´ es también el primer jugador cinco estrellas en la historia de Levante; club que ha apostado por el talento centroamericano y el caso más relevante es el de Keylor Navas.

Publicidad

El regreso de Kervin Fabián al terreno de juego también es una gran noticia para la Selección de Honduras que apuntará al regreso de su mejor legionario para enfrentar a Costa Rica.

Equipazo de hondureños que han jugado en LaLiga

Los futbolistas de Honduras que han llegado a la máxima categoría del balompié español son:

  • José Enrique “Coneja” Cardona
  • Carlos “Calistrín” Suazo
  • Gilberto Yearwood
  • Allan Anthony Costly
  • José “Macho” Figueroa
  • Carlos Pavón
  • Amado Guevara
  • Antony “Choco” Lozano
  • Kervin Arriaga
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Panamá deja consternada a Concacaf y Honduras luego del duro revés a Carlos Pavón
Honduras

Panamá deja consternada a Concacaf y Honduras luego del duro revés a Carlos Pavón

Choco Lozano recibe el golpe que nunca esperó en Honduras y esto pasa con Benguché en la Copa Oro
Honduras

Choco Lozano recibe el golpe que nunca esperó en Honduras y esto pasa con Benguché en la Copa Oro

“¿Qué le ven?”: Carlos Pavón sorprende a toda Honduras con lo que dice del Choco Lozano
Honduras

“¿Qué le ven?”: Carlos Pavón sorprende a toda Honduras con lo que dice del Choco Lozano

Esaú Diéguez, el chapín que orquestó el triunfo de Terence Crawford ante Canelo Álvarez
Guatemala

Esaú Diéguez, el chapín que orquestó el triunfo de Terence Crawford ante Canelo Álvarez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo