El histórico club que ´firma´ a Kervin Arriaga tras debutar en La Liga con Levante

Kervin Arriaga logró cumplir su sueño en Europa: Debutar en la Primera División de España.

El mediocampista fue parte del partido que terminó en empate 3-3 entre Levante y Real Betis en el Estadio Ciudad de Valencia.

Gracias a eso el ´Misilito´ se une a un equipo histórico conformado por muy pocos futbolistas en la historia.

¿Qué histórico club ´firmó´ a Kervin Arriaga?

Luego de su primer partido en La Liga, Kervin Arriaga “firmó” a sus 27 años con un equipazo que representa a Honduras.

El volante se convirtió este 14 de septiembre en a penas el noveno futbolista hondureño en tener minutos en La Liga de España.

El ex-Platense se unió a auténticas leyendas del balompié catracho como José Enrique “Coneja” Cardona y Gilberto Yearwood.

Además de eso, Arriaga es solo el segundo jugador catracho que ha jugado en la Primera División española en el presente Siglo XXI.

Del año 2000 al presente 2025 esa distinción solamente la tienen Antony “Choco” Lozano y su persona.

El ´Misilito´ es también el primer jugador cinco estrellas en la historia de Levante; club que ha apostado por el talento centroamericano y el caso más relevante es el de Keylor Navas.

El regreso de Kervin Fabián al terreno de juego también es una gran noticia para la Selección de Honduras que apuntará al regreso de su mejor legionario para enfrentar a Costa Rica.

Equipazo de hondureños que han jugado en LaLiga

Los futbolistas de Honduras que han llegado a la máxima categoría del balompié español son:

José Enrique “Coneja” Cardona

Carlos “Calistrín” Suazo

Gilberto Yearwood

Allan Anthony Costly

José “Macho” Figueroa

Carlos Pavón

Amado Guevara

Antony “Choco” Lozano

Kervin Arriaga