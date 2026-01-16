Romell Quito hace explotar a Olimpia y responde sobre su regreso a Honduras tras quedar fuera en Arabia Saudita

Romell Quioto no seguirá en el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita. El delantero no está conforme con el trato que le ha dado su técnico y saldrá en este mercado.

Desde Honduras, diario Diez aseguraba que Olimpia era uno de los equipos que estaban interesados en “El Romántico”, pero todo esto se ha venido abajo con una nueva información que publica Álvaro de la Rocha.

El periodista catracho confirma que Quioto seguirá siendo legionario y mencionó a los equipos que están interesados en sus servicios.

Los tres equipos que buscan a Romell Quioto

“Romell Quioto seguirá siendo legionario. El delantero hondureño tiene propuestas para seguir en el fútbol árabe hasta el final de temporada.

Tres equipos interesados: Al-Raed, Al-Faisaly y Al-Qassim (Irak) ya han tenido contactos con su campamento.

Dejará las filas de Al-Najma como se reveló ayer en exclusiva”.

Con esto, se define que los caminos de Romell Quioto y Olimpia no se van encontrar, al menos por ahora. Nadie descarta que en el futuro vuelvan a tener una relación como la que tuvieron en el pasado.

