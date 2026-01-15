Es tendencia:
Honduras

“Principal interesado”: se quedó sin equipo y Olimpia daría el bombazo trayéndolo de nuevo a Honduras

Olimpia busca refuerzos para el Clausura y Concachampions 2026. Este sería el fichaje que buscaría en el mercado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia quiere concretar un fichaje que sería un bombazo.
Olimpia tiene claro sus objetivos en el mercado de fichajes y luego de que un legionario se quedó sin equipo ha comenzado a sonar para reforzar al club 40 veces campeón de Honduras.

El jugador en cuestión es Romell Quioto, quien no seguirá en el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita por no contar para el entrenador.

Desde que la noticia salió a la luz, diversos medios han comenzado a decir que su retorno a Olimpia puede darse.

Romell Quioto puede reforzar a Olimpia en busca de la Copa 41

“Romell Quioto no continuaría en el Al-Najmah de Arabia Saudita y es el Olimpia el principal interesado en ficharlo, sería el bombazo en el mercado de fichajes”, indican desde diario Diez de Honduras.

Quioto Robinson ya tuvo una primera etapa en Olimpia donde coincidió con una muy buena generación que ganó varios título.

Puede ser el momento de Quioto de regresar a Honduras, ya que desde se fue de Olimpia pasó por equipos como Houston Dynamo, Montreal Impact, Al Arabic y Al-Najma, estos dos últimos de Arabia Saudita.

