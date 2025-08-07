Es tendencia:
Romell Quioto recibe su primera gran noticia en Arabia Saudita y Honduras ya quiere verlo contra Cristiano Ronaldo

Romell Quioto es uno de los legionarios de Honduras que cambió de equipo para el resto del 2025 y esto pasó con el catracho.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Romell Quioto ya jugó sus primeros minutos con su nuevo equipo en Arabia.
Una nueva aventura ha comenazado por Romell Quioto en Arabia Saudita, “El Romántico” se mudó de equipo y ahora es parte del Al-Najmah de la Saudi Pro League.

Este jueves el hondureño vio sus primeros minutos de acción, el debut trajo la buena noticia que arrancó como titular.

¿Cuánto quedó el partido en el debut de Romell Quioto?

El equipo que dirige el portugués Mario Silva, se enfrentó a Al-Akhdood en el Sapanca Stadium de Turquía.

El resultado final fue un empate 1-1 gracias al tanto de Sila Su y seguirán en suelo turco para continuar su preparación.

Quioto llegó en julio al equipo tras volver de sus vacaciones, lo que no esperaba era ser titular de primera en el Al-Najmah.

Toda Honduras está a la esperaba del calendario de la Saudi Pro League para anotar en su calendario cuando Quioto juega contra Cristiano Ronaldo, arim Benzema, Joao Félix, Darwin Núñez, Theo Hernández y muchas estrellas más.

Recordemos que Romell Samir dejó a Al-Arabi de la segunda división para unirse al máximo rival Al-Najmah y así jugar en primera.

