“Es miserable”: la polémica que involucra el nombre de Luis Palma con Cristiano Ronaldo y Messi en España

Rayo Vallecano y Lech Poznan calentaron a tope el partido que disputaron en la Conference League. Sus aficionados hicieron disturbios, hubo hereido y también una queja del equipo polaco.

Un video del Lech Poznan vio como no les gustaron las instalaciones del Rayo en Vallecas y esto ha generado indiganción en España.

“Hola, aficionados del Lech Poznań. Os invito a una rápida visita por el vestuario del estadio”, dicen mientras describen las interioridades del antiguo estadio de la primera división de España.

“Reliquia del pasado” donde “se respira fútbol de otras épocas”, siguieron acerca de lo que tenían que sufrir.

“Cada equipo tiene la obligación de preparar toallas para los visitantes, pero algo así no lo he visto en ningún estadio… Como se suele decir, cada uno es de su parroquia”.

“Nos preguntábamos cómo hacer que hubiera más luz… y descubrimos que no hay lámpara. La única fuente de luz son esos bloques de vidrio por los que entra algo del pasillo”.

“No nos reímos de esto, es una especie de folclore. Aquí hay algo de tristeza, algo de miedo. Una fiesta de los años 80, con sillas de plástico de jardín”.

Rayo Vallecano responde y se lleva de encuentro a Luis Palma comparando con Cristiano Ronaldo y Messi

La queja del Lech Poznan fue respondida y lo peor para Honduras es que se llevaron de encuentro a Luis Palma, hondureño que juega para el equipo polaco.

“Aquí se han cambiado Cristiano y Messi y no han puesto ninguna pega. Nigún jugador del Lech Poznan tiene la altura deportiva de ellos”, dijo Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano.

