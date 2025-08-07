Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Olimpia

Nadie se atrevió a tanto: Eduardo Espinel sacude a Pedro Troglio con el mensaje que nunca esperaba en Olimpia

Eduardo Espinel está escribiendo con letras de oro su historia en Olimpia y con esto ha enviado un claro mensaje a Pedro Troglio.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Pedro Troglio ha recibido una notificación de Eduardo Espinel que no esperaba.
Pedro Troglio ha recibido una notificación de Eduardo Espinel que no esperaba.

Eduardo Espinel nunca va a olvidar la victoria que tuvo ante el Club Deportivo Hércules 1-3 en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Ese triunfo hizo que el entrenador se metiera en los libros de historia del club, dejando un mensaje a Pedro Troglio y otros técnicos históricos del club.

¡BOMBAZO! Olimpia perderá a otra figura que se marchará a Europa y será legionario para Honduras

ver también

¡BOMBAZO! Olimpia perderá a otra figura que se marchará a Europa y será legionario para Honduras

¿Qué hizo Eduardo Espinel y que superó a Pedro Troglio?

Eduardo Espinel entró en la historia del Olimpia al lograr 11 victorias consecutivas, nadie en la historia del club lo había hecho.

Publicidad

Por ejemplo, Pedro Troglio, el más ganador solo alcanzó 9 y fue en 2020, los que más tenían eran Mario Griffin Cubas (QDDG) y Edwin Pavón (QDDG), ambos con 10.

El linaje de los invictos:

-1966 – Mario Griffin Cubas (QDDG) – 10 triunfos
-2003 – Edwin Pavón (QDDG) – 10 triunfos
-2020 – Pedro Troglio – 9 triunfos
-2025 – Eduardo Espinel – 11 y contando

Publicidad
Eduardo Espinel es el técnico que más victorias ha conseguido en la historia de Olimpia. Foto: Nación Olimpista.

Eduardo Espinel es el técnico que más victorias ha conseguido en la historia de Olimpia. Foto: Nación Olimpista.

Con esto, Eduardo Espinel está escribiendo su propia historia en Olimpia, algo que tiene muy contenta a la afición merengue.

Publicidad

Sobre la victoria ante Hércules en conferencia de prensa dijo: “En líneas generales, se vio un equipo sólido, por momentos el rival tuvo lo suyo, pero el partido fue controlado por Olimpia. Los goles pueden venir en cualquier parte del partido, creo que en el segundo tiempo tuvimos situaciones para aumentar el marcador, Hércules estaba motivado por jugar con Olimpia, nunca se dieron por vencidos, hay que darle méritos, aunque pudimos cerrar antes el juego”.

Ante los ojos de Keylor Navas y Messi: el gesto que toda Concacaf aplaude en el Inter Miami y Pumas ¿Qué pasó con David Ruiz?

ver también

Ante los ojos de Keylor Navas y Messi: el gesto que toda Concacaf aplaude en el Inter Miami y Pumas ¿Qué pasó con David Ruiz?

La racha de victorias puede seguir aumentando para Eduardo Espinel, que en la próxima jornada recibe a Juticalpa en casa.

Publicidad

La racha invicta de Eduardo Espinel

Clausura 2025

Marathón 1 – 2 Olimpia – 27 de abril 2025

Olimpia 4 – 0 Genésis – 03 de mayo 2025

Victoria 0 – 2 Olimpia – 14 de mayo 2025 (semifinal)

Olimpia 2 – 1 Victoria – 17 de mayo 2025 (semifinal)

Real España 1 – 2 Olimpia – 22 de mayo 2025 (Final)

Olimpia 4 – 1 Real España – 25 de mayo 2025 (Final)

Apertura 2025

Choloma 2 – 7 Olimpia – 23 de julio 2025

Olimpia 2 – 0 UPNFM – 26 de julio 2025

Olimpia 3 – 0 Real Estelí – 30 de julio 2025 (CCA)

Motagua 0 – 2 Olimpia – 02 de agosto 2025

Hércules 1 – 3 Olimpia – 06 de agosto 2025 (CCA)

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Marcel Hernández resumió en apenas 8 palabras el gran problema de Herediano
Costa Rica

Marcel Hernández resumió en apenas 8 palabras el gran problema de Herediano

Machillo Ramírez lo expuso: el problema sin solución que podría perjudicar a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez lo expuso: el problema sin solución que podría perjudicar a Alajuelense

“No es fuerte”: lo que Motagua nunca esperó de Independiente La Chorrera luego de vencerlo en la Copa Centroamericana
Honduras

“No es fuerte”: lo que Motagua nunca esperó de Independiente La Chorrera luego de vencerlo en la Copa Centroamericana

Adalberto Carrasquilla cuenta lo que nadie se anima sobre Keylor Navas
Panama

Adalberto Carrasquilla cuenta lo que nadie se anima sobre Keylor Navas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo