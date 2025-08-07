Nadie se atrevió a tanto: Eduardo Espinel sacude a Pedro Troglio con el mensaje que nunca esperaba en Olimpia

Eduardo Espinel nunca va a olvidar la victoria que tuvo ante el Club Deportivo Hércules 1-3 en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Ese triunfo hizo que el entrenador se metiera en los libros de historia del club, dejando un mensaje a Pedro Troglio y otros técnicos históricos del club.
¿Qué hizo Eduardo Espinel y que superó a Pedro Troglio?
Eduardo Espinel entró en la historia del Olimpia al lograr 11 victorias consecutivas, nadie en la historia del club lo había hecho.
Por ejemplo, Pedro Troglio, el más ganador solo alcanzó 9 y fue en 2020, los que más tenían eran Mario Griffin Cubas (QDDG) y Edwin Pavón (QDDG), ambos con 10.
El linaje de los invictos:
-1966 – Mario Griffin Cubas (QDDG) – 10 triunfos
-2003 – Edwin Pavón (QDDG) – 10 triunfos
-2020 – Pedro Troglio – 9 triunfos
-2025 – Eduardo Espinel – 11 y contando
Eduardo Espinel es el técnico que más victorias ha conseguido en la historia de Olimpia. Foto: Nación Olimpista.
Con esto, Eduardo Espinel está escribiendo su propia historia en Olimpia, algo que tiene muy contenta a la afición merengue.
Sobre la victoria ante Hércules en conferencia de prensa dijo: “En líneas generales, se vio un equipo sólido, por momentos el rival tuvo lo suyo, pero el partido fue controlado por Olimpia. Los goles pueden venir en cualquier parte del partido, creo que en el segundo tiempo tuvimos situaciones para aumentar el marcador, Hércules estaba motivado por jugar con Olimpia, nunca se dieron por vencidos, hay que darle méritos, aunque pudimos cerrar antes el juego”.
La racha de victorias puede seguir aumentando para Eduardo Espinel, que en la próxima jornada recibe a Juticalpa en casa.
La racha invicta de Eduardo Espinel
Clausura 2025
Marathón 1 – 2 Olimpia – 27 de abril 2025
Olimpia 4 – 0 Genésis – 03 de mayo 2025
Victoria 0 – 2 Olimpia – 14 de mayo 2025 (semifinal)
Olimpia 2 – 1 Victoria – 17 de mayo 2025 (semifinal)
Real España 1 – 2 Olimpia – 22 de mayo 2025 (Final)
Olimpia 4 – 1 Real España – 25 de mayo 2025 (Final)
Apertura 2025
Choloma 2 – 7 Olimpia – 23 de julio 2025
Olimpia 2 – 0 UPNFM – 26 de julio 2025
Olimpia 3 – 0 Real Estelí – 30 de julio 2025 (CCA)
Motagua 0 – 2 Olimpia – 02 de agosto 2025
Hércules 1 – 3 Olimpia – 06 de agosto 2025 (CCA)