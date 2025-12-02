Cristiano Ronaldo podría jugar contra Panamá pero Thomas Christiansen ya recibió la advertencia que nadie quería escuchar: “No estamos listos para esto”

Panamá comenzó a prepararse. La Copa del Mundo está cada vez más cerca y, por más que todavía quede tiempo, las obligaciones deben agendarse. Cada movimiento de los canaleros debe estar diagramado. Quieren hacerlo bien.

Los dirigidos por Thomas Christiansen cumplieron su objetivo en Eliminatorias al Mundial 2026. Quedaron primeros en el Grupo A, lo que les permitió ganarse el boleto directo a la máxima competencia. Ahora quieren dar algunos golpes más.

ver también “Quieren jugar con Panamá”: Thomas Christiansen recibe el mensaje que no esperaba antes del sorteo del Mundial 2026

El primero de ellos consiste en albergar a la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, para la disputa de un partido amistoso. El mismo sería en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para la previa de la mencionada gran cita.

Según contó el periodista Rony Vargas durante la última edición de El Marcador TV, la posibilidad está latente pero no todas son buenas noticias. En su punto de vista, el país no está preparado para recibir a la ¿próxima campeona mundial?

ver también Panamá mueve fichas: Thomas Christiansen podría conseguir lo que necesitaba antes del Mundial 2026

Panamá recibiría a Cristiano Ronaldo para un amistoso previo al Mundial 2026

“Existe la posibilidad de que Cristiano Ronaldo venga al Rommel Fernández como parte del tour de partidos amistosos de la Selección de Portugal. Vienen, juegan en el Istmo, y luego se van para los Estados Unidos para jugar el Mundial“, afirmó.

“El Rommel Fernández no está listo, no está preparado para que Cristiano Ronaldo venga con Portugal a jugar un partido amistoso de cara a la Copa del Mundo 2026 ante la Selección de Panamá. No estamos listos para esto, en verdad“, continuó.

Publicidad

Publicidad

“El país puede colapsar, todo esto se le puede salir de las manos al Presidente de la República. El Rommel puede ser vandalizado, porque no es que venga Messi con el Inter Miami… Esto va a ser 10 veces más, una completa locura”, comentó.

“Que venga el Bicho con Portugal… Según algunas teorías de conspiración, puede que Portugal sea la campeona de este Mundial 2026. Si viene Portugal a Panamá en el Rommel para jugar un amistoso… No estamos listos para esto”, finalizó.