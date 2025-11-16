Junto a Messi y Cristiano Ronaldo: Keylor Navas suma un reconocimiento que lo consagra entre los mejores de la historia

Keylor Navas volvió a poner el nombre de Costa Rica en lo más alto del fútbol mundial. El medio especializado Gol del Corazón publicó un listado con los 27 mejores futbolistas de la historia en cada posición del campo, y el tico no solo figura entre los guardametas más destacados de todos los tiempos, sino que además es el único jugador centroamericano presente en el ranking.

En la categoría de porteros, el ex Real Madrid aparece en el puesto 26, compartiendo espacio con leyendas inmortales del deporte. La lista de arqueros es encabezada por el italiano Gianluigi Buffon, quien se ubica en el primer lugar por encima de Lev Yashin, seguido por Iker Casillas, Manuel Neuer y Dino Zoff. Más arriba que Keylor también aparecen otros nombres históricos como Petr Čech (7), Edwin Van der Sar (10), Oliver Kahn (12) y José Luis Chilavert (15).

Los mejores de la historia en cada posición

Entre los defensores, según el ranking de Gol del Corazón, el mejor lateral derecho es el brasileño Cafú, superando a José Nasazzi y Dani Alves, mientras que el mejor zaguero central es Franz Beckenbauer, con Franco Baresi y Sergio Ramos completando el podio. En el lateral izquierdo, Paolo Maldini se impone a Roberto Carlos y Giacinto Facchetti.

En la mitad del campo, la lista sitúa a Didí como mediocampista defensivo de todos los tiempos, seguido por Andrea Pirlo y Sergio Busquets. El mejor volante interior es Xavi Hernández, acompañado por Luka Modrić y Lothar Matthäus. Como mediocampista ofensivo, Diego Armando Maradona encabeza la terna, con Michel Platini y Zinedine Zidane detrás.

En los extremos, Lionel Messi aparece como el mejor por derecha, por encima de George Best y Garrincha, mientras Cristiano Ronaldo lidera el sector izquierdo superando a Ronaldinho y Thierry Henry.

Finalmente, en la categoría de “mediapunta”, Pelé encabeza la lista, seguido por Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff, mientras que el mejor centrodelantero de la historia es Ronaldo Nazario, por encima de Gerd Müller y Marco van Basten.