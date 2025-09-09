La polémica sentencia que involucra a Luis Palma y que amarga a Honduras; Nicaragua celebra en las Eliminatorias Concacaf

Honduras y Nicaragua se juegan la vida en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en un partido que no permite errores.

La Bicolor y la Azul y Blanco son conscientes que es un encuentro que puede marcar el futuro de ambos en la Ronda Final rumbo al Mundial 2026.

¿Cuál fue la sentencia que amargó a Honduras?

Corría que el minuto 27 cuando un centro por la izquierda llegó en el ataque hondureño buscando a Luis Palma como posible receptor.

El extremo de la ´H´ no logró conectar el balón debido a que fue sujetado por un rival y cayó en el área.

El Estadio Nacional explotó al unísono y pidió penal a favor del equipo de Reinaldo Rueda, pero la jugada no pasó a más.

Fue así como ni el árbitro estadounidense Armando Villarreal ni el VAR decidieron sancionar pena máxima a favor de Honduras.

Honduras finalizó un primer tiempo para el olvido donde solo contabilizó un disparo al arco de Nicaragua.

Por su parte los dirigidos por el Fantasma Figueroa continúan haciendo su trabajo y llevando a cabo su plan para sumar de visita.

