No solo es Xelajú: El fuerte competidor de Comunicaciones para retener a Dairon Reyes

Las próximas horas prometen ser decisivas en el futuro de Dairon Reyes, uno de los futbolistas más destacados de Comunicaciones durante el Torneo Clausura 2026. Mientras los albos continúan trabajando en la conformación de su plantel para la nueva temporada, la continuidad del mediocampista cubano se ha convertido en una de las principales preocupaciones dentro de la institución.

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El talentoso volante fue una de las piezas fundamentales en la campaña que permitió a los cremas asegurar su permanencia en la Liga Nacional de Guatemala, convirtiéndose en un referente ofensivo y en uno de los jugadores más determinantes del campeonato. Su rendimiento no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a despertar interés fuera de las fronteras guatemaltecas.

Los reportes que llegan desde Argelia apuntan a que el CR Belouizdad, uno de los clubes más importantes de ese país, sigue de cerca la situación del futbolista. El conjunto africano estaría dispuesto a incorporarlo a sus filas, una posibilidad que ha complicado las negociaciones para extender su vínculo con Comunicaciones de cara al Apertura 2026.

El futuro del cubano mantiene en vilo a los cremas

La situación se vuelve aún más compleja debido a que Xelajú MC también mostró interés en mantener al jugador dentro del fútbol guatemalteco. Los súper chivos analizaron la posibilidad de sumarlo a su proyecto deportivo, aunque la opción de emigrar al extranjero parece tomar cada vez más fuerza en el entorno del mediocampista.

Los números respaldan el impacto que tuvo Reyes durante la última campaña. Con la camisola alba disputó 28 partidos, marcó 10 goles y repartió tres asistencias, estadísticas que lo colocaron entre los futbolistas más productivos del torneo y que le permitieron ganarse el cariño de la afición crema en muy poco tiempo.

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Por ahora, el futuro de Dairon Reyes sigue siendo una incógnita. Lo único seguro es que su nombre se ha transformado en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Comunicaciones lucha por retenerlo, mientras desde el extranjero observan atentamente sus movimientos. La novela continúa abierta y todo apunta a que la resolución llegará en cuestión de días.

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