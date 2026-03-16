Perú hace oficial noticia que impacta directamente a José Francisco Molina y a la Selección de Honduras

El entrenador de la selección de Perú Mano Menezes hizo oficial este día la lista de convocados para enfrentar los duelos amistosos ante la Selección de Honduras y Senegal para la fecha FIFA de marzo.

La lista de convocados está compuesta por 25 futbolistas de los cuales, 14 militan en la liga de Perú y el resto juegan en el extrerior.

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En las cuentas de redes sociales de Perú colgaron un vídeo que confirma la lista de convocados en los que destacan futbolistas como Pedro Gallese, Yoshimar Youtún, Joao Grimaldo y Fábio Gruber.

Con este listado, José Francisco Molina ya podrá realizar el análisis respectivo de su rival para encarar de la mejor manera su debut como entrenador de la Selección de Honduras.

Se espera que el DT español presente su primera lista el próximo 20 de marzo para tres días después viajar a España, donde La H concentrará por una semana para encarar el duelo el 31 de marzo.

Entre los convocados por Honduras estará Dereck Moncada, jugador que está causando sensanción en el fútbol de Colombia por su desempeño con el Inter de Bogotá.

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La lista de convocados

Porteros: Pedro Gallese, Diego Enríquez y Diego Romero.

Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fábio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araújo, Olvier Sonne y Renzo Garcés.

Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún.

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Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Varela, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea y Kenji Cabrera.

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