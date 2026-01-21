Olimpia se metió en el medio: tenía todo listo para ser fichaje estelar de Motagua, pero una insólita pregunta destruyó su contrato

Germán “El Patón” Mejía tenía todo listo para unirse a Motagua, el último paso era la firma de su contrato; sin embargo, una pregunta de la directiva acabó con la posibilidad de unirse al club capitalino.

Mejía contó en una entrevista que un tatuaje que lleva en su brazo y dedicado a Olimpia fue la razón de la directiva de Motagua para no firmar al mediocampista que en ese momento formaba parte del Pérez Zeledón de Costa Rica.

“Me arrepiento de haberme venido de Costa Rica, porque Motagua me hizo una mala pasada, yo ya tenía el contrato y todo, habíamos hablado del dinero. Me reúno con ellos y me preguntaron por el tatuaje, es una experiencia fea que viví y para quedar sin jugar, mejor me fui a El Salvador”, comenzó contando Mejía a un programa radial.

Iván Guerrero le contó la razón

Mejía contó que Iván Guerrero tenía el deseo de que “El Patón” llegara a Motagua; sin embargo le reveló que su llegada fue impedida por el tatuaje.

“Cuando ya llegué a la oficina (de Motagua) no fue a firma, fue a hablar otra vez y allí ya lo miré complicado”, recordó.

“Emilio (Izaguirre) no me dijo nada, solo me daba largas e Iván me dijo que la verdad que no por el tatuaje. Emilio me dijo que la barra estaba metida a rollo por eso, pero yo soy profesional y si llegaba iba a defender a muerte”, dijo.

¿Cuál es el famoso tatuaje?

El famoso tatuaje que posee Germán Mejía está en su brazo; en él se observa un aficionado identificado con los colores de Olimpia y que está alentando mientras sostiene una bengala.