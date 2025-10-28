“Respaldado”: Olimpia ratifica a Concacaf la sentencia que dejaría sin final a Alajuelense y Machillo Ramírez

A dos días para que Olimpia se enfrente a Alajuelense por las semifinales de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, el equipo blanco ha confirmado una gran noticia.

El cotejo se va a disputar en el estadio Nacional de Tegucigalpa que vivirá otro llenazo así como contra Cartaginés en los cuartos de final.

ver también Desde Costa Rica hacen la advertencia que Alajuelense más temía sobre Olimpia y destruyen a otro club de Centroamérica

Olimpia confirmó que la boletería está agotada y que ya todas las entradas han sido vendidas para vivir una vedadera fiesta.

¿Cuántas personas verán en el estadio Nacional el Olimpia vs. Alajuelense?

Se calcula que el estadio va a recibir alrededor de 28 mil personas, algo que puede variar, pero lo confirmado es que habrá un llenazo para que el León avance a la final.

“¡Yo te voy a alentar, como todos los años!

Una vez más el Rey de Copas jugará respaldado por el aliento de miles en la grada”.

ver también “Preocupa”: el problema que sufre Olimpia y que lo puede dejar fuera de la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Ese fue el mensaje que dejó el León y que pone a temblar a los Manudos, que al menos ya saben sacar un resultado positivo en Honduras, lo hicieron contra Motagua (1-2).

El partido se va a disputar este jueves a las 8:00 de la noche y el ganador enfrentará en la final al vencedor de Real España y Xelajú.

Publicidad

Publicidad