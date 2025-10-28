Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

“Respaldado”: Olimpia ratifica a Concacaf la sentencia que dejaría sin final a Alajuelense y Machillo Ramírez

A pesar del empate en la ida, Olimpia se alista para recibir a Alajuelense en uno de sus partidos más importantes de 2025.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Olimpia ya sabe lo que le espera ante Alajuelense.
Olimpia ya sabe lo que le espera ante Alajuelense.

A dos días para que Olimpia se enfrente a Alajuelense por las semifinales de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, el equipo blanco ha confirmado una gran noticia.

El cotejo se va a disputar en el estadio Nacional de Tegucigalpa que vivirá otro llenazo así como contra Cartaginés en los cuartos de final.

Desde Costa Rica hacen la advertencia que Alajuelense más temía sobre Olimpia y destruyen a otro club de Centroamérica

ver también

Desde Costa Rica hacen la advertencia que Alajuelense más temía sobre Olimpia y destruyen a otro club de Centroamérica

Olimpia confirmó que la boletería está agotada y que ya todas las entradas han sido vendidas para vivir una vedadera fiesta.

¿Cuántas personas verán en el estadio Nacional el Olimpia vs. Alajuelense?

Se calcula que el estadio va a recibir alrededor de 28 mil personas, algo que puede variar, pero lo confirmado es que habrá un llenazo para que el León avance a la final.

“¡Yo te voy a alentar, como todos los años!

Una vez más el Rey de Copas jugará respaldado por el aliento de miles en la grada”.

“Preocupa”: el problema que sufre Olimpia y que lo puede dejar fuera de la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

ver también

“Preocupa”: el problema que sufre Olimpia y que lo puede dejar fuera de la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Ese fue el mensaje que dejó el León y que pone a temblar a los Manudos, que al menos ya saben sacar un resultado positivo en Honduras, lo hicieron contra Motagua (1-2).

El partido se va a disputar este jueves a las 8:00 de la noche y el ganador enfrentará en la final al vencedor de Real España y Xelajú.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Plaza Amador vs. Sporting SM: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido de vuelta? Play-In de la Copa Centroamericana 2025
Panama

Plaza Amador vs. Sporting SM: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido de vuelta? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

No son Ortega ni Campbell: Alajuelense pierde a otra figura de peso para la revancha contra Olimpia
Liga Deportiva Alajuelense

No son Ortega ni Campbell: Alajuelense pierde a otra figura de peso para la revancha contra Olimpia

Washington Ortega shockea al Machillo Ramírez: la noticia de última hora que lo cambia todo
Liga Deportiva Alajuelense

Washington Ortega shockea al Machillo Ramírez: la noticia de última hora que lo cambia todo

Los dos fichajes con los que sueña Saprissa
Deportivo Saprissa

Los dos fichajes con los que sueña Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo