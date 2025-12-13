En la Liga Deportiva Alajuelense están alertas a lo que pueda pasar con el futuro de Washington Ortega. El portero uruguayo, gracias a su gran año en el marco manudo, es seguido de cerca por el fútbol colombiano, país que ya conoce por su pasado en La Equidad.

Se rumoreó que tanto América de Cali como Deportivo Cali buscan al portero de Alajuelense debido a que sufrieron la baja de sus guardametas. Hasta ahora, la postura de la Liga es clara: deben negociar y pagar lo que pretendan para dejarlo ir.

La noticia que podría dejar a Ortega en Alajuelense

En las últimas horas, el periodista Kevin Jiménez confirmó una noticia que podría cambiar todo en Alajuela, ya que uno de los porteros de la Liga y, que no es Ortega, podría irse.

En San Carlos “están interesados” en Johnny Álvarez, tercer portero del equipo detrás de Ortega y Bayron Mora. Ante la baja consideración del Machillo Ramírez en él, el de San José podría abandonar la institución.

Con este mensaje que anunció el periodista, Alajuelense podría hacer los esfuerzos para mantener a Washington Ortega, ya que sería difícil que dos porteros salgan del club en el mismo mercado, aunque puede ocurrir.

Los próximos días serán importantes para definir la situación de ambos porteros, especialmente cuando finalice el Apertura 2025 y se abra el mercado de fichajes en Costa Rica.