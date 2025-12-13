Es tendencia:
Achuapa vs. Municipal: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025? Liga Nacional de Guatemala

Todos los detalles del partido de ida de las semifinales entre Achuapa y Municipal por el Apertura 2025.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Los Cebolleros abrirán las semifinales en su casa.
© Prensa Achuapa - Prensa MunicipalLos Cebolleros abrirán las semifinales en su casa.

La Liga Nacional de Guatemala se prepara para vivir una llave de semifinales del Torneo Apertura 2025 que promete también emociones fuertes. En el estadio Winston Pineda, Deportivo Achuapa recibe a Municipal en el juego de ida de una serie que enfrenta a la gran sorpresa del torneo con el líder de la fase regular.

Achuapa viene de dar un paso histórico: eliminó a Mixco con un global de 3-2 (triunfo 3-2 en la ida y 0-0 en la vuelta) y se metió entre los cuatro mejores del campeonato, apoyado en su solidez defensiva en el juego de visita.

Municipal, por su parte, cumplió con su papel de favorito en cuartos de final: superó a Mictlán con un contundente 3-0 global (1-0 de visita y 2-0 en El Trébol) y ahora busca acercarse a una nueva final del fútbol guatemalteco.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Achuapa vs. Municipal por la semifinal de ida del Apertura 2025?

  • Día: domingo 14 de diciembre de 2025
  • Hora: 3:00 p.m. (hora de Guatemala)
  • Estadio: Winston Pineda, Jutiapa
  • Torneo: Semifinal de ida – Liga Nacional de Guatemala, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Achuapa vs. Municipal? Semifinal de ida del Torneo Apertura 2025

El duelo de ida de la semifinal entre Achuapa y Municipal podrá verse a través de Claro Sports.

¿Cómo llega Achuapa al partido de ida de semifinales del Apertura 2025?

Achuapa llega como la revelación de la fase final. En cuartos de final sorprendió a Mixco ganando 3-2 en casa y luego resistiendo un 0-0 en Santo Domingo de Guzmán, resultado que le permitió avanzar al aprovechar la renta del duelo de ida.

Publicidad

Su campaña en la fase de clasificación del Apertura 2025 fue esta:

  • Posición: 7º
  • Puntos: 25
  • PJ: 22
  • Récord: 6 victorias, 7 empates y 9 derrotas
  • Goles: 22 a favor, 29 en contra

¿Cómo llega Municipal al partido de ida de semifinales del Apertura 2025?

Municipal entra a las semifinales como líder absoluto de la fase regular y con un camino sólido en la liguilla. Contra Mictlán ganó 1-0 como visitante y 2-0 en el estadio El Trébol, para un global de 3-0 que reflejó su superioridad en la serie.

Publicidad

Su desempeño en la fase de clasificación del Apertura 2025 fue el mejor de todos:

  • Posición: 1º
  • Puntos: 48
  • PJ: 22
  • Récord: 14 victorias, 6 empates y 2 derrotas
  • Goles: 41 a favor, 14 en contra (mejor diferencia de gol del torneo, +27)

¿Quién es el árbitro de la semifinal de ida entre Achuapa y Municipal?

Árbitro: Stib Morales
Asistente 1: Cristian Alvarado
Asistente 2: Jorge Lemus

