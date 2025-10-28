Desde Costa Rica hacen la advertencia que Alajuelense más temía sobre Olimpia y destruyen a otro club de Centroamérica

Caliente terminó la ida y la vuelta estará mucho más, a la vuelta de semifinales entre Olimpia y Alajuelense le queda poco por jugarse y decidir al finalista.

La Liga ya sabe lo que es ganar en Tegucigalpa en esta edición, ya que antes eliminó al Motagua por goles de visitante en los cuartos de final.

ver también Tuvo polémica con Alajuelense, fue castigado por FIFA y ahora podría volver a Costa Rica con la selección de Honduras

Ahora vuelve a territorio catracho para buscar el pase a la final y seguir su camino al tricampeonato de la Copa Centroamericana.

Lo que Alajuelense y Machillo Ramírez no esperaban era una tajante advertencia desde Costa Rica sobre su rival, Olimpia, el más grande de Honduras.

¿Qué le mandaron a decir a Alajuelense con respecto a Olimpia?

“Con todo respeto para los seguidores del Motagua, el Olimpia no es el Motagua. Es un equipo que yo conozco bastante bien, no es el Motagua”, comenzó diciendo el periodista Gustavo López de TD Más.

Y aquí envió la advertencia a La Liga: “En Honduras solo hay un grande, no dos, como muchos lo consideran en Costa Rica. En Honduras hay un equipo grande y es Olimpia”.

Publicidad

Publicidad

ver también “Preocupa”: el problema que sufre Olimpia y que lo puede dejar fuera de la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Estas declaraciones destruyen a Motagua que se está jugando su clasificación a la Champions Cup de Concacaf ante el Cartaginés.

Olimpia recibe a Alajuelense el jueves a las 8:00 de la noche, se jugará en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Publicidad

Tweet placeholder