Concacaf notifica la sentencia que Nicaragua no quería escuchar y Honduras da el gran paso al Mundial 2026

Honduras se juega muchas cosas camino al Mundial 2026 y Nicaragua pues fue setencia por Concacaf antes del juego.

Por Juan Cruz Russo

La selección de Honduras y Nicaragua se miden este jueves.
La selección de Honduras se mete este jueves al estadio Nacional de Nicaragua con la tarea de ganar y esperar que Costa Rica no lo haga ante Haití para poder clasificar al Mundial 2026.

Los catrachos están iluisonados y ha recibido la derecha de Concacaf, ya que en el análisis previo que hacen en su página oficial aseguran que “buscan el pase directo”.

Al que no le fue nada bien fue a Nicaragua al que dan prácticamente como eliminado a pesar de que éxiste una chance matemática.

“No tiene opciones de clasificar”, es parte del resumen que hace Concacaf para el partido que se juega este jueves a las 8:00 de la noche.

Del partido de Haití vs Costa Rica también dieron su punto de vista y afirman que: “se juegan mucho y que ambos necesitan de una victoria”.

Esto dijo Concacaf del Grupo C sobre Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua

Honduras, líder del grupo, puede asegurar un puesto directo si gana contra Nicaragua y el encuentro entre Haití y Costa Rica termina en empate.

Haití y Costa Rica se juegan mucho, ya que ambos necesitan una victoria, en caso de que Honduras gane en Nicaragua, para mantener vivas sus esperanzas de llegar a la cima del grupo.

Nicaragua ya no tiene opciones de clasificar directamente, pero aún puede terminar segunda y acceder al torneo de repesca de la FIFA. Para ello, Nicaragua debe ganar y que otros resultados le favorezcan para salir del último lugar del Grupo C.

Nicaragua recibirá a Honduras el jueves, mientras que Haití se enfrentará a Costa Rica.

