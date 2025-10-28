Giro inesperado: Celtic toma rotunda decisión con el ‘enemigo’ de Luis Palma y sorprende a toda Honduras

Celtic ha confirmado una noticia que tiene que ver mucho Luis Palma, el hondureño sigue perteneciendo al conjunto escocés a pesar de estar cedido en el Lech Poznan de Polonia.

El hondureño tuvo un buen primer año en Celtic, pero después fue relegado por Brendan Rodgers, técnico que nunca le devolvió la confianza.

Tras eso salió a Olympiacos y ahora está en Polonia donde demuestra cada fin de semana que su nivel volvió al tope.

El Lech Poznan está enamorado de Palma Oseguera y se dice que harían una oferta de 4 millones de euros a Celticpara quedarse con el hondureño, aunque esto puede tener un giro inesperado.

¿Qué ‘enemigo’ de Luis Palma se fue del Celtic?

Celtic confirmó la dimisión de Brendan Rodgers como su entrenador y la contratación de Martin O’Neill como técnico interino en su lugar.

“El Celtic puede confirmar que el entrenador Brendan Rodgers ha presentado su dimisión. Ha sido aceptada por el club y Brendan dejará su cargo con efecto inmediato”, dijo el club de Glasgow en un comunicado. “El club aprecia la contribución de Brendan durante sus dos periodos de éxitos aquí. Se marcha con la gratitud por el papel que ha jugado en este periodo de continuos éxitos y le deseamos lo mejor en el futuro”.

Rodgers decidió irse tras la errota el fin de semana contra el Hearts, que deja al conjunto de Glasgow a ocho puntos del liderato.

Esta noticia puede cambiar todo para Luis Palma, ya que todavía pertenece al Celtic y el nuevo entrenador puede pedirlo para la próxima temporada. Lech Poznan deberá estar rápido para quedarse con el hondureño.

Martin O’Neill tomará las riendas del Celtic de forma interina tras la salida de Rodgers.