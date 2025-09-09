Reinaldo Rueda lo borró y este es el cambio confirmado que hará Honduras ante Nicaragua en las Eliminatorias

Reinaldo Rueda ha dado un giro inesperado a la selección de Honduras y esta noche hará un cambio que nadie esperaba en su formación.

Si se adelantaba algo distinto, pero no que fuera uno de los atacantes el sacrificado para darle paso al que va a jugar en el estadio Nacional Chelato Uclés ante Nicaragua.

ver también “Tienen que ser más humildes”: Rambo de León señala a los tres futbolistas de Honduras que le pegaría una ‘pescozada’

Fútbol Centroamérica ha confirmado con diversas fuentes que Jorge Benguché sale del 11 titular por decisión de Rueda.

Publicidad

Publicidad

La apuesta de Reinaldo Rueda contra Nicaragua

Mientras que en lugar del “Toro” va a entrar Antony Rubén Lozano que fue suplente contra Haití y que entró para la segunda parte.

Con esto Reinaldo Rueda ha confirmado que nadie tiene un lugar asegurado en la Bicolor, y que el caso de Alexy Vega es uno de tantos de los que se puede hablar.

Publicidad

Choco Lozano es el único cambio confirmado de la selección de Honduras.

Publicidad

La formación contra Nicaragua será la siguiente:

Edrick Menjívar, Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales, Edwin Rodríguez, Deiby Flores, Jorge Álvarez, Romell Quioto, Luis Palma y Choco Lozano.

Publicidad

Honduras juega este 09 de septiembre a las 8:00 de la noche ante Nicaragua por la segunda jornada de las Eliminatorias de Concacaf.