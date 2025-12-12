Lejos de Rusia: Manfred Ugalde anuncia la noticia que cambia su futuro y que nadie vio venir

Hace una semana, Manfred Ugalde se encuentra de vacaciones después de haber terminado su participación en este 2025 en la Liga Premier de Rusia. Hasta el momento, se disputaron 18 fechas y quedan 12 en juego para el próximo año.

Por este motivo, el futbolista de la Selección de Costa Rica quedó liberado con el Spartak de Moscú a la espera de que regrese la competencia en 2026. Mientras tanto aprovechó para visitar un destino exótico en donde anunció una noticia conmovedora.

Manfred Ugalde cambia de equipo: jugará para los casados

A través de su cuenta de Instagram, Ugalde confirmó que se casará con su novia Josseline Vargas. El jugador de la Tricolor le propuso matrimonio a su pareja en Maldivas, el país más pequeño de Asia y que se encuentra en el Océano Índico.

“Las mejores historias son las que Dios escribe. Feliz de caminar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Te amo mi amor“, escribió Josseline en su cuenta para mostrar lo que hizo Manfred Ugalde para la propuesta.

La publicación de Josseline Vargas en Maldivas.

En las imágenes publicadas, se aprecia que el delantero pintó una estructura de rojo con la frase en inglés de ‘Marry me’ (cásate conmigo). Además, preparó una mesa especial y montó un corazón rojo al costado.

A la espera de lo que será su boda y la luna de miel, el Spartak de Moscú recién volverá en marzo para disputar la decimonovena jornada. Habrá un largo parate en el que podría haber movimientos teniendo en cuenta que en el último mercado Ugalde fue parte de varios rumores.