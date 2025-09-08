Reinaldo Rueda no se contiene y hace un llamado a sus futbolistas: ¿Ultimátum a las figuras vs. Nicaragua?

Reinaldo Rueda no se guardó nada en la conferencia previa al partido contra Nicaragua por la Jornada 2 de la Ronda Final.

El cafetero evaluó lo hecho por su equipo en el empate ante Haití, pero también avisó qué tiene planificado para enfrentar al equipo del Fantasma Figueroa.

Además de defender su decisión de hacer ingresar por 30 segundos a Alexy Vega, el DT de la H también dejó claro qué tienen que hacer sus jugadores para superar a Nicaragua.

Publicidad

Publicidad

ver también Cambia su postura: el plan de Reinaldo Rueda para jugar contra Nicaragua en las Eliminatorias Concacaf

Reinaldo Rueda deja claro lo que le falta a los jugadores de Honduras

Una de las principales críticas a los jugadores es sucumbir ante el peso de la presión con la camiseta de la Bicolor.

Ante esto, Rueda Rivera dio su punto de vista y dejó claro lo que lo que le falta al conjunto catracho para exhibir un mejor fútbol.

Publicidad

“El atrevimiento sí. Se demuestra en la cancha, en las decisiones, en los duelos ofensivos y defensivos. A veces la responsabilidad los cohíbe, pero deben liberarse. Tenemos jugadores con nivel técnico y obediencia táctica, solo falta que se tomen confianza, como lo hicieron en Copa Oro. Recuperar esa seguridad nos dará la fortaleza para seguir el camino.”, reconoció.

Publicidad

Además de esa situación de fortaleza mental que deben tener los seleccionados, el DT también fue consultado: ¿Habrán cambios en el equipo titular?

Publicidad

Lo cierto es que se avizoran entre dos o tres cambios, pero fue el propio Rueda que reconoció que no lo tiene claro.

“He estado pensando eso en las últimas horas. Estamos evaluando cómo reaccionan los jugadores. Reencontrarse después de dos meses no es fácil, la dinámica no es fácil, se nota en los resultados en todas las regiones del mundo. Lo ideal es presentar un once en el mejor nivel posible“.

Publicidad

Publicidad

Sobre el equipo del Fantasma Figueroa, Rueda reconoció que son un equipo al cuál tenerle cuidado.

“Costa Rica es un equipo bien estructurado y Nicaragua le sacó un empate. Los nicas tienen orden defensivo, combatividad, son muy apliacados y agresivos y están bien trabajados con el profesor Figueroa. Hemos enfrentado a varios de sus jugadores en los últimos años y han madurado mucho, tienen algunos internacionales importantes. Es una selección de respeto”.

Tweet placeholder

Publicidad